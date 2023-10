Un punto para el Grana en el debut del "Ruso" Zielinski como entrenador

Lanús sigue sin encontrarse con el triunfo en esta Copa de la Liga Profesional y en esta ocasión igualó 0-0 con Central Córdoba que se ubica segundo en la Zona B. Ricardo "Ruso" Zielinski tuvo su debut como el entrenador del Grana en está fecha 9 disputada en el Estadio Único Madre de Ciudades. Sobre el final del encuentro el árbitro Andrés Merlos expulsó a José Canale tras mostrarle la segunda tarjeta amarilla por una falta cometida a Federico Jourdan.

En la primera parte no hubo demasiadas ocasiones de gol, los equipos casi ni patearon al arco, solo Pedro de la Vega tuvo un remate cerca del arco de Mansilla y por el otro lado Brian Farioli le faltó controlar la pelota para poder anotar.

Ya en el complemento el juego se hizo más dinámico, con los cambios de Zielinski el Granate llegó más y generó una de las chances más claras a los 27' cuando De la Vega metió un pase que dejaba a Jose Sand frente al arco para solo empujarla, pero Mauro Pittón cortó justo la asistencia y le negó el gol a Pepe.

Sobre el final, a los 40 minutos el local casi anota cuando luego de un centro de Sanabria y un cachetazo a la pelota del arquero Lucas Acosta, Jourdan la agarró y reventó el travesaño.

Minutos después, Merlos expulsó a Canale por una supuesta falta que derivó en la segunda tarjeta amarilla del jugador. Las imágenes mostraron que la infracción no existió, pero el VAR no pudo intervenir y Los del Sur terminaron jugando con diez.

Antes del pitazo final Pepe Sand pudo darle la victoria a su equipo con una pelota que pasó por arriba del travesaño, cómo así también Acosta despejó un gran cabezazo de Jourdan.

¡FINAL PARA EL INFARTO! 🤯



Sand tuvo el gol del triunfo pero la pelota se fue por arriba del travesaño de Central Córdoba. En la contra, Acosta salvó el empate de Lanús con una atajada notable.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/xrHrFlYp8v — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 16, 2023

Una vez finalizado el partido, en conferencia de prensa, el "Ruso" Zielinski apuntó contra el arbitraje diciendo: "Hay muchos problemas con el arbitraje. La verdad que Canale no hizo nada. Se ve clarito lo que ocurrió, pero la verdad que no me gusta opinar de la tarea de los árbitros". Además el entrenador reclamó un penal no sancionado que le cometieron a Cristian Lema, en la segunda mitad, "Es un penal grandísimo como una casa. Si lo de Cristian Lema no es un penal, vale todo. Que nos avisen para la próxima".

Formaciones

Central Córdoba: Matías Mansilla; José Gómez, Sebastián Valdez, Gonzalo Goñi, Gustavo Canto y Andrés Meli; Brian Farioli, Mauro Pittón y Leandro Maciel; Cristhian Ocampos y Luis Miguel Rodríguez.

DT: Omar De Felippe.

Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Cristian Lema, José Canale y Julio Soler; Matías Esquivel, Raúl Loaiza, Gonzalo Pérez y Lautaro Acosta; Pedro De La Vega y Jonathan Torres.

DT: Ricardo Zielinski.