Defensa y Justicia visita Tucumán

Defensa y Justicia se enfrentará como visitante, a Atlético Tucumán, este domingo a partir de las 17:00 horas, en uno de los partidos de la décima octava fecha de la Superliga, con el arbitraje de Silvio Trucco. La última vez que se vieron las caras, la formación de Florencio Varela derrotó al Decano por 3 a 0, con tantos de Alexander Barboza y Nicolás Stefanelli (en dos ocasiones).

El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda hace tres encuentros que no conoce la derrota ya que venció a Chacarita por 4 a 2, empató con Tigre (1 a 1) y derrotó a Patronato por 1 a 0. Para visitar el estadio José Fierro, el Halcón no podrá contar nuevamente con Alexander Barboza y Andrés Cubas. Por ello, el ex entrenador de la reserva de Newell’s Old Boys repetiría la misma alineación que superó al equipo de Paraná.

En consecuencia, el elenco de camiseta verde y amarrilla estaría conformado por: Ezequiel Unsain; Nahuel Molina Lucero, Dylan Gissi, Lisandro Martínez, Cristian Almeida; Mariano Bareiro, Leonel Miranda, Tomás Pochettino; Ciro Rius, Fabián Bordagaray y Nicolás Fernández.

En una entrevista para el Quilmeño, el delantero Nicolás Fernández reconoció: “Tenemos tantas ganas de ganarle a Atlético que no pensamos más allá. Será importantísimo mantener mucha actitud y concentración. Entiendo que se complica tener dos partidos en una semana bastante lejos, pero es un desafío que hay que afrontar con todo”.

A su vez, el atacante comentó sobre el triunfo ante el Patrón: “Hicimos un partido acertado y correcto, donde se nos dio el resultado. Vamos con otra cara y mucho más impulso a Tucumán”.