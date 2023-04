En la mesa de los galanes

En el estadio Claudio Chiqui Tapia Defensa y Justicia derrotó a Barracas Central por 2 a 0 en el primer partido del lunes de la décima tercera fecha del Torneo Binance. En la primera etapa el equipo de Florencio Varela puso en escena su sistema de juego en donde se destacan David Barbona, Gastón Togni, Nicolás Fernández, Gabriel Alanís y Sant'Anna. Con estos interpretes el conjunto dirigido por Julio Vaccari generó más situaciones que el Guapo. La formación conducida por Sergio Rondina creó una buena ocasión que encontró una respuesta heroíca de Ezequiel Unsain. Igualmente el primer tiempo fue todo de Defensa y recién en el amanecer del complemento pudo traducir en la red esa superioridad.

Por intermedio de un cabezazo demoledor de Tomás Cardona, el elenco visitante empezó a ganar el encuentro. Con ese tanto que sufrió el combinado local intentó rebelarse por la magia de Mater estuvo muy cerca de establecer el empate. Asimismo el Halcón volvió a meterse en el partido y en un desborde letal de Sant'Anna llegó el nuevo gol. El defensor envió un gran centro y entre Togni y Peinipil se selló el 2 a 0.

A partir de ese golpe Barracas Central se adelantó unos metros y con voluntad, empuje e ideas fabricó algunas chances. No obstante el arco protegido por Unsain no pasó grandes sobresaltos. Dentro de ese tramo que controló el Guapo, el cuadro de Florencio Varela se acercó en un tiro libre que no provocó nuevos dolores de cabeza. Finalmente el elenco comandado por Vaccari consiguió su cuarto triunfo al hilo y su ilusión por pelear en los primeros puestos del campeonato, más la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, crecen días tras día. En esta Liga Profesional Argentina de Fútbol la escuadra de camiseta verde y amarilla y Belgrano suman 24 puntos y están a nueve unidades del puntero River Plate. A su vez están a tres del escolta del Millonario, San Lorenzo.