Un día como hoy: cumple el “Gato Bodeguero”

Google Plus

Decir Godoy Cruz es hablar del Gato Oldrá, de ese hombre que pasó gran parte de su vida en la Bodega. Primero como jugador, luego sentado en el banco de suplentes y ahora como encargado de todo el fútbol amateur. Sin dudas que Daniel es el ídolo máximo que tienen los hinchas Bodegueros, y la historia lo recordará por siempre porque fue protagonista de los mayores logros de la entidad de calle Balcarce. “Soy un elegido, un privilegiado, haberme dado la oportunidad de vivir todo el camino es inigualable. Me siento muy feliz de haber sido parte de grande conquistas”, contó emocionado. “Y es que no me alcanzan las palabras para expresar lo que siento”, agrega.

Y hoy el Tomba lo recuerda más que nunca porque Daniel Oldrá está festejando su cumpleaños número 51, quien nació en los últimos días del verano de 1967.

Oldrá fue pieza importante en aquel recordado equipo que puso la primera piedra del resurgimiento. Con un elenco formado por muchos jugadores de la casa, y bajo el mando de Alberto Garro, consiguió en el año 1994 el ascenso en Misiones (superó a Guaraní Antonio Franco) al Nacional B. Ya retirado, se convirtió en la mano derecha de Juan Manuel Llop como ayudante de campo, y Godoy Cruz dio un paso gigante en el 2006 venciendo a Nueva Chicago y subiendo a la máxima categoría del fútbol argentino.

Un año en la élite y el descenso que se hizo realidad, pero otra vez surgió la figura del ex jugador para hacerse cargo del elenco y devolverlo a Primera División en el 2008. El símbolo del Tomba lo hizo. Otro capítulo glorioso e inolvidable. Es por ello que el Tomba ha hecho sus saludos públicos por las redes sociales del mismo para demostrar de no se olvidan de los jugadores que surgieron en su casa y que aún lo estiman mucho por todo lo que le ha dado y da a la institución.