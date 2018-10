River buscará extender su buena racha en Sarandí

Tras alcanzar su quinta victoria consecutiva en la Superliga frente a Rosario Central y traerse tres puntos importantes de Guayaquil por la CONMEBOL Libertadores, River buscará extender su racha positiva - que se marcó tras obtener la Supercopa Argentina ante Boca - ante Arsenal, ya descendido a la segunda división, en el marco de la fecha 24 del torneo.

En un mes con gran carga de partidos para el equipo que conduce Marcelo Gallardo, este será el sexto encuentro en un poco más de 20 días, llegó la hora de la rotación para alivianar esfuerzos sobre todo teniendo en cuenta que el próximo jueves recibirán al conjunto azul por una nueva fecha de la copa. Por esa razón, entre los convocados no se encuentran jugadores que estuvieron presentes en Ecuador como: Jonatan Maidana, Marcelo Saracchi (quién sufrió una sobrecarga), Leonardo Ponzio, Pity Martínez y Lucas Pratto que se suman a los lesionados que aún no han podido sumar minutos en estos últimos partidos por sus respectivas lesiones como es el caso de Jorge Moreira y Nicolás De la Cruz. Por otra parte, recupera el DT a Ariel Rojas, volverá a ser titular Milton Casco en lugar del defensor uruguayo y tendrán lugar en el banco un destacado goleador de la reserva del club como Cristian Ferreira.

En el campeonato desde la fecha 19, cuando consiguió una victoria agónica en Entre Ríos, que el Millonario no para de sumar de a tres unidades lo cual le permite soñar con clasificar a las copas internacionales del 2019 - impesado hasta ese momento- pero sabe que el objetivo es entrar a la Libertadores y aunque no està muy lejos si tiene varios equipos encima suyo por lo cual no puede dejar más puntos en el camino si se quiere asegurar mediante la tabla su presencia internacional.

La realidad de los de Sarandí es completamente diferente: Desde la fecha que se encuentra condenado a disputar la próxima temporada en el Nacional B y se encuentra entre los equipos con peores actuaciones en la Superliga: Ganó únicamente dos partidos (última vez en la fecha 18), empató ocho y fue derrotado en los trece restantes recibiendo 29 goles contra los 15 convertidos por los del Huevo Rondina que tuvo la difícil tarea de mantener en primera a un equipo plagado de jóvenes. Y las malas parecen no terminar, ya que en su útlima presentación fue goleado en su visita a Belgrano por 3-0.

Será el choque número 27 entre ambos conjuntos, de los que River se impuso en 12 marcando 43 goles, el Arse lo hizo 5 veces conviertiendo 24 goles y en 9 ocasiones terminaron a mano. La última vez que se vieron las caras también fue en el estadio Julio Humberto Grondona (escenario que se repitirá en este enfrentamiento por quinta vez consecutiva, no se juega en el Monumental desde el 2014) donde el duelo terminó empatado 2-2 (Boghossian y Bottinelli para el local; Driussi y Martínez para la visita).

PROBABLES FORMACIONES:

ARSENAL (4-4-1-1): Velazco; Purita, Curado, Monteseirín, Corvalán; Alanís, Drocco, González, Antilef; Wilchez; Chaves. DT: Sergio Rondina.

Suplentes: Santillo, Milo, Carabajal, Ferreyra, Coman, Lomónaco y Quintana.

RIVER PLATE (4-4-2): Armani; Mayada, Lollo, Martínez Quarta, Casco; Palacios, Zuculini, Rossi, Quintero; Mora y Scocco. DT: Marcelo Galllardo

Suplentes: Bologna, Montiel, Pinola, Rossi, Ferreira, Auzqui y Borré.