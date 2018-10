Islandia mostró su peor cara y cayó ante Noruega

La jornada de amistosos previos al Mundial dejó buenas sensaciones para la Selección Argentina de Jorge Sampaoli con respecto a dos de sus rivales del grupo D (el otro, Croacia, jugará mañana ante Brasil).

Primero fue la derrota de Nigeria ante Inglaterra la que trajo un dejo de tranquilidad, ya que los africanos mostraron muchos problemas en defensa. Mientras que en segundo turno fue el seleccionado islandés el que sembró más seguridad de cara al partido inicial, dado que ante Noruega exhibió su cara más pobre.

En una primera parte sin muchas situaciones, Islandia desplegó su habitual plan de juego: un clásico 4-4-2, con la lucha y el contragolpe como armas principales; y a pesar de contar con alguna que otra contra el que pegó primero fue Noruega. Cuando el reloj se acercaba al cuarto de hora inicial Bjorn Johnsen adelantó a su seleccionado con un gran zurdazo desde la puerta del área.

El gol fue solo un espejismo y tras el tanto el partido volvió a la normalidad, sin ocasiones de peligro ni actuaciones destacadas de ninguno de los 22 jugadores en cancha. Sin embargo, el equipo dirigido por Heimir Hallgrímsson empezó a merodear el área rival y logró llegar al empate desde el punto penal de la mano del delantero del Ausburgo, Alfred Finnbogason.

Alfred Finnbogason de penal y Gylfi Sigurdsson marcaron los tantos de Islandia.

A diferencia de los primeros 45 minutos, el complemento tuvo más llegadas a los arcos, a pesar de que el ritmo de juego de ambos no sufrió un gran cambio. Los noruegos no fueron los dueños del partido, pero tuvieron dos ocasiones muy claras en las que los palos les dijeron que no.

Cuando todo parecía que la victoria podría caer del lado rojo, con una Islandia muy replegada en defensa y con las escapadas de Gudmundsson como arma exclusiva en ataque, llegó el cambio de aire en el futuro rival de la Argentina. Hallgrímsson envió al campo a su figura Gylfi Sigurdsson y el jugador del Everton no tardó en poner arriba a su seleccionado con una gran categoría.

Sin embargo, la alegría duro poco en Islandia. El arquero Schram recibió un pase atrás que lo comprometió y, al intentar salir jugando ante la presión de Joshua King, perdió la pelota y el delantero del Bournemouth aprovechó para poner la igualdad. Y como si fuera poco, a falta de cinco para el final, Alexander Sørloth sacó ventaja de la desatención defensiva del rival y le dio la victoria a Noruega.

Los goles del Islandia 2-3 Noruega

Alineaciones Islandia - Noruega