Argentina vs Islandia en vivo y en directo online en Mundial Rusia 2018

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido de la Selección Argentina vs Islandia en vivo, perteneciente a la 1ª jornada de la Copa Mundial de Rusia 2018. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Spartak Stadium de Moscú a partir de las 10:00 horas (ARG).

Szymon Marciniak | Foto: Getty images.

El árbitro partido Argentina vs Islandia en vivo será Szymon Marciniak. El polaco tendrá su primera experiencia mundialista, pero cuenta con un amplio historial en las Eliminatorias europeas de clasificación para el Mundial 2014 y en las recientes para Rusia 2018

Spartak Stadium | Foto: FIFA.

El estadio del partido Argentina vs Islandia en vivo será el Spartak Stadium. Cuenta con una capacidad de 44.190 espectadores. En 2017, fue sede de cuatro partidos de la Copa FIFA Confederaciones, entre ellos el duelo por el tercer puesto.

Aron Gunnarsson | Foto: Getty Images.

Aron Gunnarsson, capitán islandés: "Una de las cosas buenas de este escuadrón es que tenemos muchos líderes. Cualquiera podría llevar el brazalete. Pero, por supuesto, estoy orgulloso de dirigir al equipo"

Willy Caballero | Foto: Getty Images.

Willy Caballero, arquero de Argentina: "Ya sea un sueño o un deseo, ahora lo único importante es disfrutar de estar en la Copa del Mundo y prepararnos para jugar".

Foto: Getty Images.

Atentos en el partido Argentina vs Islandia en vivo a: Gylfi Sigurdsson. El '10' islandés es la bandera futbolística de su selección y en la clasificación rumbo a Rusia 2018 logró marcar cuatro goles y dio la misma cantidad de asistencia.

Lionel Messi | Foto: FIFA.

Atentos en el partido Argentina vs Islandia en vivo a: Lionel Messi. El crack argentino llega para disputar su cuarto mundial y buscará la revancha tras caer en la final de Brasil 2014.

Heimir Hallgrimsson | Foto: Getty Images.

Heimir Hallgrimsson, entrenador de Islandia: "Los argentinos exigen que Argentina gane la Copa del Mundo. No existen tales reclamos para el equipo islandés. No vamos a romper tantos corazones si no ganamos el partido, como sería el caso en Argentina. "

Esta será la primera vez que se enfrenten Argentina e Islandia. Sin embargo, el dato interesante es que la selección albiceleste abrirá su camino mundialista ante un equipo debutante en Copa del Mundo por quinta vez. Enfrentó a Grecia (1994), Japón (1998), Costa de Marfil (2006) y Bosnia-Herzegovina (2014).

Foto: AFP.

En la previa de Rusia 2018 Islandia jugó su último partido ante la selección de Ghana. El encuentro terminó con un 2-2, en el cual los islandeses desaprovecharon una ventaja de 2-0 con goles de Árnason y Finnbogasson.

Foto: Getty Images.

El último encuentro de Argentina fue a finales de abril y se despachó con un contundente 4-0 ante Haití. Los goles lo marcaron Lionel Messi con un triplete y uno de Sergio Agüero.