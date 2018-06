Cristian Pavón: "Me siento con confianza"

La Copa del Mundo sigue con su rumbo y mañana comenzarán algunos partidos de la segunda fecha de la fase de grupos. Argentina, quien obtuvo un empate ante Islandia en su debut, enfrentará a Croacia dentro de tres días y allí se producirán algunos cambios. Gabriel Mercado y Cristian Pavón son algunos de los nombres que ingresarían ante el seleccionado europeo, y justamente ellos dos brindaron una conferencia de prensa.

El jugador de Boca Juniors estuvo presente en el primer partido del Mundial y allí ingresó por Ángel Di María. Las chances de su titularidad comenzaron a acrecentarse y sobre ello confesó: "Estoy en un buen momento. Me siento con confianza y por suerte me está saliendo todo, pero no me siento titular todavía. Es algo que siempre soñé, jugar al lado de Messi. Trataré de hacer lo mejor si me toca entrar".

Si bien ‘Kichan’ no confirmó si estará desde el arranque ante Luka Modric y compañía, analizó: "El entrenador está probando diferentes posiciones. Quedan días para el partido, veremos qué pasa hasta el último día. Sampaoli me pide que dé una mano a la hora de defender también".

Además, el jugador oriundo de Anisacate opinó sobre el próximo rival y advirtió que este seleccionado jugará diferente a lo que fue el debut ante Islandia: "Ellos tienen jugadores con mucha jerarquía que tratan de encarar. Nos van a dejar muchos espacios para poder jugar y lastimar arriba".

Gabriel Mercado: "Lo que más quiero es poder jugar"

Otro de los jugadores que habló con la prensa fue Mercado. El lateral de Sevilla no sumó minutos en el primer partido pero se mostró confiado con ser parte del equipo en los próximos encuentros.

"Somos conscientes de que todos los partidos son llamados finales, nadie te va a regalar nada, todo el mundo quiere ganar y clasificar"

"No voy a ser hipócrita y decir que me da lo mismo ir al banco que jugar, pero me gusta cuando juego que a mis compañeros que no les toca estar, empujen. Ahora me tocó estar del lado de los que no juegan e intenté empujar a los compañeros, tirar todos para el mismo lugar. Sufrí como los que jugaron y entraron y lógicamente quería que Argentina ganara", enfatizó.

Luego, el ex defensor de Racing y River Plate agregó: "La realidad es que principalmente a mí me gusta poder ser parte del partido, uno tiene que estar adaptado a la necesidad que tenga el entrenador. Si es de central que sea de central o de lateral, yo lo que más quiero es poder jugar".

Al igual que su compañero, Mercado analizó al rival de turno y exclamó: "Creo que Croacia nos va a intentar atacar. Nosotros tenemos que estar preparados para eso y defendernos bien, y en el momento en que ellos se descuiden en defensa, intentar lastimar. Las características de los jugadores son de un equipo que intenta jugar, que tiene buenos mediocampistas que son peligrosos, pero también juegan con las líneas adelantadas. Para Messi, para el Kun, a los que les toque jugar, siempre es mejor que jueguen con más espacio".