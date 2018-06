Sergio Ramos: ''El mejor jugador argentino es Messi''

Tras el triunfo del último miércoles de España por 1-0 frente a Irán, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del grupo B del Mundial de Rusia 2018, uno de los jugadores que habló con la prensa fue el defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, que tuvo tiempo para referirse a una llamativa declaración de Diego Armando Maradona.

El argentino comparó al defensor español con el zaguero uruguayo, Diego Godín, con quien tuvo palabras de elogio: ''Cuando se habla de cracks a mí me dijeron el otro día que Sergio Ramos es un crack. Y no. No quiero polemizar, pero lo tengo que decir: un crack es Godín, que te defiende, te manda, te hace gol, te hace campeón... No te falta un partido. Godín es un crack''.

Como respuesta, Ramos fue contudente y consideró a Lionel Messi como el mejor jugador argentino de la historia, tirándole un claro palo al exentrenador de la selección Albiceleste y autor del mejor gol en la historia de los Mundiales: ''Para mí Maradona es un grande, un crack, y lo respeto mucho. Sin embargo, en Argentina saben que Maradona está a años luz del mejor jugador argentino, que para mí es Leo Messi''.

Más allá de la polémica, el zaguero también tuvo tiempo para analizar el triunfo español ante el conjunto asiático: "Nos vamos contentos, hemos dado un paso más. Ahora tenemos que intentar quedar primeros de grupo, es el objetivo. Creo que podemos mejorar en todos los aspectos".

Para cerrar, hizo referencia a la participación del VAR en el certamen: "A nosotros nos pitaban prácticamente todo, hay que intentar tener la cabeza fría porque aquí está el VAR, que va a determinar muchas jugadas y acciones".