Premios y castigos

En Sarandí, Argentinos Juniors luego de empatar 0 a 0 ante Defensa y Justicia, en la ronda de penales ganó 4 a 3 y clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo de la Paternal fue un justo vencedor porque creó más posibilidades y en la instancia de penales fue más certero. Gastón Machín fue el único ejecutante que disparó mal su remate.

En la primera parte la formación de Florencio Varela dispuso de una ocasión para abrir el marcador pero le faltó precisión. Después de esa llegada, el conjunto orientado por Sebastián Beccacece perdió la brújula, dejó de elaborar situaciones debido a la mejoría del Bicho. El elenco conducido por Alfredo Berti con la pelota en su poder buscó en algunos ataques el arco defendido por Ezequiel Unsain. En uno de los avances, el nuevo delantero, Raúl Bobadilla sufrió la férrea marca de Alexander Barboza y no pudo vencer al arquero del Halcón.

Más tarde, en la segunda etapa, Argentinos continuó con su misma propuesta para no ir a la instancia de los penales. A su vez Defensa no pudo salir de su propio laberinto ya que no elaboraba chances de riesgo. Con el correr de los minutos, los dirigidos por Beccacece volvieron a tener otra jugada para pulverizar las ilusiones del Bicho. Igualmente el Halcón regresó a su falta de juego, por ello el cuadro de la Paternal mantuvo su tranquilidad y su búsqueda hacia el arco de Unsain. No obstante, le fue esquivo el grito de gol hasta que en la fase de penales no perdonó y se quedó con el pasaje a los octavos de final. Por último la alineación de Florencio Varela se despidió con tristeza de los 16avos de la Copa Argentina.