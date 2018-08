Así llegan los rivales directos

El Matador tendrá una lucha durísima por la permanencia en Primera División, lugar de privilegio que ostenta desde 2007 ininterrumpidamente. Suma tan solo 55 puntos (0,964 de promedio) entre los últimos dos torneos, perdiendo los valiosos 46 puntos del Campeonato 2015 y las 20 unidades del Torneo Transición 2016. Con un panorama sumamente hostil, sumado a su eliminación tempranera (una más) en la Copa Argentina, deberá afrontar esta Superliga, anual, que constará de 25 fechas y que sentenciará cuatro descensos. Justamente, Tigre está en la zona roja y tendrá varios competidores para seguir en la elite del fútbol argentino, aunque en mejores condiciones que el cuadro de Victoria. Vamos a repasar a los competidores directos, que casi todos, también, no siguen más en la Copa Argentina.

Aldosivi: la vuelta del Tiburón

El Tiburón regresó rápidamente a la máxima categoría, luego de su descenso a mediados de 2017. El equipo de Mar del Plata, dirigido por Gustavo Álvarez, se reforzó con todo para hacer una buena campaña y mantenerse en Primera (dividirá solo por una temporada): contrató a 21 refuerzos, armando un equipo prácticamente nuevo, dado que 13 futbolistas abandonaron la institución. Es el club que más incorporó de la Superliga.

Los nombres más destacados son los arqueros, ya que Aldosivi se hizo de los servicios de Luciano Pocrnjic, ex Newell´s, de muy buen nivel, y Fabián Assmann, ex Independiente y Vélez. Asimsimo, en la defensa, incorporó al ex Independiente Leonel Galeano, Leonardo Sánchez, Emiliano Amor (ex Vélez), Jefferson Mena; los laterales Lucas Villalba y Leandro Sapetti; los mediocampistas Juan Silva, Fernando Godoy (destacado en Talleres de Córdoba), Federico Gino, Iván Colman, Leonardo Areal, Dardo Miloc (ex Gimnasia LP), Ezequiel Videla (campeón en Racing en 2014), Juan Galeano, Emiliano Ozuna (figura de Temperley), Matías Pisano (quien supo destacarse en Independiente, de último paso en Talleres) y el interesante delantero Facundo Castillón.

Tigrenses en la Feliz: además, hay dos jugadores que estuvieron en Victoria en la última temporada y que ahora jugarán para un rival directo por la permanencia, que son el volante Javier Iritier (9 partidos y un gol para el Monito en Tigre) y el delantero Denis Stracqualursi, que decepcionó a todos, dado que su regreso al Matador no fue el esperado (ni un gol en la pasada Superliga). Asimismo, estaba en el plantel Emiliano Ellacópulos, surgido del semillero tigrense y quien anotó un gol en la final ante Almagro que devolvió a Aldosivi a la A, pero el Griego se fue a Instituto de Córdoba.

Foto: El Marplatense.

En cuanto a las bajas, Aldosivi perdió a buena parte de su columna vertebral: además de Ellacópulos, se fueron referentes de la talla de Leandro Somoza (que se retiró), Esteban Orfano, Franco Canever, Maximiliano Velázquez, Roberto Brum, Diego Villar, Matías Vega, al igual que Arnaldo González, Iván Centurión, Sebastián Moyano, Nicolás Franco y Ezequiel Parnisari.

También afuera: Aldosivi, en la previa de la Superliga, jugó los 32avos de final de la Copa Argentina y cayó por penales ante Olimpo, quien viene de descender.

Foto: Copa Argentina.

Equipo base: Leandro Pocrnjic; Ismael Quilez, Emanuel Iñiguez, Leonel Galeano, Lucas Villalba; Nahuel Yeri, Juan Galeano; Facundo Castillón, Fernando Telechea, Emiliano Ozuna; Denis Stracqualursi.

Belgrano: fortaleza cordobesa

El Pirata, quien se encuentra en Primera desde 2011, tras ganarle la histórica Promoción a River, está en serio riesgo de regresar a la B Nacional. Tiene 66 puntos, con 1,157 de promedio, en exacto número que San Martín de San Juan: hoy por hoy, jugaría una final ante el Verdinegro para determinar quién de los dos perderá la categoría. Y, casualidad del destino, el Santo sanjuanino será el rival de la primera fecha de la Superliga, el próximo sábado, en Córdoba.

En el torneo pasado, el Celeste logró 40 puntos y quedó a una unidad de entrar a la Copa Sudamericana, sin embargo, no lo logró y está pagando la flojísima campaña en la temporada 2016/17, donde obtuvo apenas 26 unidades.

Foto: Mundo D.

El cuadro de Lucas Bernardi, quien asumió en mayo, tras la salida de Pablo Lavallén, sufrió bajas sensibles, como la del emblema Cristian Lema (que seguirá su carrera en Benfica), Mauro Guevgeozián (que nunca volvió al mismo nivel que mostró en Temperley), Jonathan Ramis, Jorge Ortíz (a quien incorporó Tigre, en calidad de libre), igual que la del delantero Fernando Márquez (quien regresó de su préstamo en Defensa y Justicia y fue vendido al fútbol malayo por 600.000 dólares). No obstante, se reforzó bien: en el arco, volvió de un préstamo el experimentado César Rigamonti (también regresó de cesión el lateral Gabriel Alanis). Asimismo, se sumaron Miguel Martínez, Hernán Menosse (de buen nivel en Rosario Central), Matías Nani, Sebastián Olivarez, el ex Estudiantes Gastón Gil Romero, Martín Rivero (ex Patronato) y Denis Rodríguez, de un paso fugaz en River y de último paso en Newell´s. En la delantera, arribó Adrián Balboa, que junto a Sebastián Ribas, conformaron una dupla letal en Patronato.

En la Copa Argentina, el Pirata también dijo adiós muy rápido: en su primer partido, cayó 1-0 ante Platense, reciente ascendido a la B Nacional.

Foto: El Doce tv.

Equipo base: César Rigamonti; Tomás Guidara, Hernán Menosse, Sebastián Olivarez y Gabriel Alaniz; Federico Lértora; Juan Brunetta, Martín Rivero y Denis Rodríguez; Leonardo Sequeira y Matías Suárez.

Patronato: a defender su lugar

El equipo de Paraná, quien se ganó su derecho a jugar en la elite en 2016, que luego de dos buenos torneos iniciales, bajó la guardia en el último certamen y no debe descuidarse, a pesar de estar afuera de la zona roja, con 67 puntos (1,175).

El Patrón, comandado por Juan Pablo Pumpido, perdió a su dupla goleadora: Sebastián Ribas fue vendido a Lanús, mientras que Adrián Balboa pasó a un rival directo: Belgrano de Córdoba. Entre ambos marcaron 16 de los 26 goles de Patronato en la Superliga 2017/18, por lo que representan bajas más que sensibles, sobre todo la del uruguayo Ribas, que anotó 13 tantos. También se fueron Lucas Márquez, Martín Rivero, Marcelo Guzmán, Gastón Gil Romero, Rodrigo Arciero, Luca Sosa, Rodrigo Migone, Darwin González, Santiago López, Tomás Spinelli, Blas Cáceres, Alberto Contrera, Leonardo Morales, Iván Furios, Milton Belloni y Matías Quiroga (éste último también era figura). Gran depuración del plantel.

Foto: Club Patronato.

En contrapartida, arribaron refuerzos de nivel, como el caso del volante multicampeón en Boca, Pablo Ledesma (que viene de Colón) y de Mauricio Sperduti, quien se destacó en Banfield en la temporada anterior. Asimismo, arribó Ezequiel Rescaldani, el delantero ex Vélez que fue campeón de la Copa Libertadores 2016 en Atlético Nacional. Asimismo, arribaron los defensores Matías Escudero, Lucas Ceballos y Nicolás Pantaleone, los volantes Gabriel Carabajal y Federico Bravo y los atacantes Nicolás Royón y Facundo Barceló (proveniente de San Martín -SJ-).

En el cuadro entrerriano hay dos ex matadores, ambos laterales por izquierda: Bruno Urribarri y el recién llegado Nico Pantaleone, que en Victoria pasaron sin pena ni gloria.

Por Copa Argentina, en su primer partido oficial de la temporada, el Rojinegro no pudo ante el recién ascendido y rival por la permanencia, San Martín de Tucumán, que le ganó 2-1 en cancha de Deportivo Morón. Sperduti anotó el tanto de Patronato.

Patronato está liderado por el emblema en el arco, Sebastián Bértoli, arquero de 40 años que está en el Patrón desde el Torneo Federal B (cuarta categoría). La aventura por seguir en la A empezará este sábado, en el estadio Grella, para recibir a Colón.

Equipo base: Sebastián Bértoli; Lucas Ceballos, Matías Escudero, Renzo Vera, Bruno Urribarri; Mauricio Sperduti, Damián Lemos, Pablo Ledesma, Matías Garrido; Nicolás Royón y Facundo Barceló.

San Martín de San Juan: el Santo dará pelea

El Santo, que se mantiene en Primera desde 2015 (de 2007 a la actualidad intercaló entre Primera y B Nacional), se encuentra en la misma situación que Belgrano (1,157) en cuanto a números, dado que está en “zona amarilla”, debiendo jugar una final hoy por hoy para no caer en descenso.

El cuadro que dirige Walter Coyette (quien comandó a Chacarita la pasada Superliga) padeció una sangría importante, con partidas de varios juveniles que formaron parte del primer equipo el campeonato anterior, como Leandro Vega, Emiliano Agüero, Luis Olivera, Facundo Barceló, Nicolás Maná y la más importante, la de Claudio Spinelli, el delantero que estuvo a préstamo desde Tigre, quien anotó siete goles en el semestre pasado y que regresó a Victoria para ser vendido a Genoa de Italia.

Gonzalo Castillejos.

En este contexto, el cuadro cuyano contrató a los siguientes futbolistas: Juan Rodríguez (defensor), Fernando Brandán (volante), Franco Cristaldo (volante ex Boca), Diego Cardozo (volante), Gonzalo Castillejos (delantero) y Nazareno Solís (delantero) y Martín Bravo, delantero que viene de jugar en Pumas de México y que regresó a San Juan, ya que formó parte del plantel que jugó la primera temporada en Primera del Verdinegro, entre 2007 y 2008.

Al igual que Tigre, Aldosivi, Patronato y Belgrano, San Martín (SJ) perdió en su duelo inicial de Copa Argentina de 32avos de final: por penales, tropezó por 5-4 ante Brown de Adrogué, de la B Nacional.

Foto: Misiones Online.

Equipo base: Luis Ardente (ex Tigre); Juan Rodríguez, Arián Pucheta, Gonzalo Prósperi, Gianni Rodríguez; Franco Cristaldo, Claudio Mosca, Claudio Gelabert (otro con pasado matador), Fernando Brandán; Nazareno Solís y Gonzalo Castillejos.

San Martín de Tucumán: el Ciruja vuelva tras 10 años

En esta Superliga, regresará el clásico tucumano, que tuvo que esperar 37 años para que vuelva a darse en Primera División. El Ciruja derrotó a Sarmiento de Junín en la final del Reducido y está de vuelta en la A, tras aquel paso fugaz en la temporada 2008/09.

Dirigido por Rubén Forestello, el Santo tucumano tendrá que dividir puntos solo por 25 fechas, al igual que Aldosivi. Por lo tanto, no quedar entre los últimos cuatro promedios será un desafío durísimo, sin contar con varios pilares del ascenso que se marcharon, como Damián Arce, Ismael Benegas, Walter Busse, Rolando Serrano, Juan Galeano, además de Esteban Espíndola López, Francisco Oliver, Sergio González y Lucas Bossio.

San Martín (T) armó un plantel competitivo en cuanto a los fichajes: sumó al experimentado arquero Jorge Carranza para ser una alternativa, Rodrigo Moreira, defensor ex Independiente, Lucas Diarte, buen lateral que viene de Estudiantes LP, aunque el refuerzo estelar es el del volante Martín Costa, Tino, quien llega desde Almería e España, con pasado en San Lorenzo y de gran trayectoria en Francia e Italia. Otros recién llegados del fútbol internacional son Fernando Cordero (volante por izquierda, de Universidad Católica de Chile) y Fabián Espíndola (delantero que jugó en el Albacete español). Asimismo, firmaron varios jugadores interesantes del medio local, tales como Julián Vitale, Emiliano Purita, Luciano Pons, Marcos Figueroa, Adrián Arregui (ex Temperley), Álvaro Fernández y Damián Schmidt (estos dos últimos desde SMSJ).

Foto: La Gaceta.

En su preparación en esta pretemporada de invierno, San Martín de Tucumán disputó dos clásicos ante Atlético Tucumán, para mitigar la espera del clásico oficial que se jugará recién en diciembre. En el José Fierro, empataron 1-1, pero en La Ciudadela, ganó el dueño de casa por 2-1, para darse el gusto de derrotar al Decano, a pesar de haberse tratado de un amistoso.

Como mencionamos anteriormente, el Santo avanzó de fase en la Copa Argentina, al ganarle 2-1 a Patronato, con doblete de su carta goleadora, Claudio Bieler. El Taca será clave para las aspiraciones de permanencia del Ciruja. En la próxima instancia, San Martín se enfrentará a Boca Juniors por un lugar en los octavos de final de la competencia más federal del país.

Equipo base: Ignacio Arce; Emiliano Albín, Lucas Acevedo, Rodrigo Moreira, Maximiliano Martínez; Alejandro Altuna; Marcos Figueroa, Nicolás Giménez, Tino Costa, Matías García; y Claudio Bieler.

Foto: Los Andes.

Fixture con los rivales directos:

Fecha 3: Tigre vs San Martín de San Juan, en Victoria.

Fecha 4: Aldosivi vs Tigre, en Mar del Plata.

Fecha 15: Belgrano vs Tigre, en Córdoba.

Fecha 16: Tigre vs San Martín de Tucumán, en Victoria.

Fecha 20: Tigre vs Patronato, en Victoria.

Promedios 2018/19