Guía Superliga River Plate 2018/19: el Millo quiere volver a ser en la liga

Desde que Marcelo Gallardo tomó las riendas del primer equipo, hace ya cuatro años, solo se dedicó a ganar títulos y más títulos, de índole internacional y copas nacionales. Lleva ocho estrellas como DT y va por más, no se conforma. Sin embargo, aún tiene una espina, y es que todavía no pudo coronarse en un torneo de Primera División en La Banda, que no lo gana desde aquel Torneo Final 2014 con Ramón Díaz.

Este semestre, como es una constante en los últimos años riverplatenses, estará cargado y hay una obsesión llamada Copa Libertadores, instancia en la cual el Millonario va por los cuartos de final ante Racing. Asimismo, sigue adelante en la Copa Argentina y sueña.con el tricampeonato (y meterse en la Libertadores 2019, ya que no pudo hacerlo vía Superliga pasada). No obstante, el cuerpo técnico y plantel son conscientes que hay material para pelear hasta el final por un nuevo título, de los cuales La Banda ostenta 35 en el Profesionalismo.

Sin refuerzos, dada la enorme inversión de los.mercados pasados, lo mejor de este River fue haber mantenido la base, descartando a los jugadores que no eran tejidos en cuenta y solo con una venta de un titular (Marcelo Saracchi a Leipzig de Alemania, en una suma irrechazabe de 12 millones de euros). Con juveniles que se van potenciando y un equipo alternativo que puede saltar a la cancha en cualquier momento, River tiene chapa de candidato por historia y presente.

Foto: Mundo D.

Fotomontaj

+ La casa y la piel del Millonario

Foto: CARP Oficial

Plantel 2018/19

1. Franco Armani

2. Jonatan Maidana

4. Jorge Moreira

5. Bruno Zuculini

6. Luciano Lollo

7. Rodrigo Mora

8. Juan Quintero

10. Gonzalo Martínez

11. Nicolás De La Cruz

14. Germán Lux

15. Exequiel Palacios

16. Cristian Ferreira

18. Camilo Mayada

19. Rafael Borré

20. Milton Casco

21. Nahuel Gallardo

22. Javier Pinola

23. Leonardo Ponzio

24. Enzo Pérez

25. Enriquel Bologna

27. Lucas Pratto

28. Lucas Martínez Quarta

29. Gonzalo Montiel

