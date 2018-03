Estudiantes LP - Olimpo: No están "Pincha2"

Estudiantes de La Plata perdió 1-0 ante Huracán de visitante, está séptimo con 26 puntos (8 triunfos, 3 empates y 6 derrotas), y llega de empatar su partido inicial del Grupo 6 de la Copa Libertadores 0-0 ante Nacional en el Gran Parque Central de Montevideo. Se ilusionan con volver a esta competición el año que viene y por eso podrán todo para este cotejo.

Olimpo ganó 2-1 a Arsenal, un rival directo, en casa y se sacó la mufa del 2018 en blanco, lo mejor es que ganó mereciéndolo, aunque la suerte acompañó en los 2 goles, las virtudes y el corazón puesto en ello levantó a todo el pueblo Aurinegro, sobre todo a los jugadores que pese a perder todo, no perdieron todo, el grupo ( de manera casi inexplicable) está unido y con fuerzas para revertir su presente ante un rival duro, pero mucho más accesible en sus mentes.

“Todos los días valoro la valentía de este grupo, que viene poniendo la cara en un momento durísimo. Porque es complicado entrenar después de cada derrota, sostener un mensaje y machacar sobre una idea que, a causa de los resultados, te genera más dudas que certidumbres. Se formó un vínculo muy fuerte en el plantel; existe el compromiso de ser un equipo competitivo hasta las últimas consecuencias”.(Bassedas)

Lucas Diarte: “Es la primera vez que me toca un cuerpo técnico con este tipo de trabajos. Con el correr de los meses te vas dando cuenta que hay que estar siempre pendiente y firme para cuando te toca jugar. Es algo motivante” Lucas Bernardi confeccionó la lista de 19 jugadores pensando en los que faltan, las fechas y lo que se juegan. Están los ausentes por sanción, como Fernando Zuqui (5ta amarilla), los ausentes por lesiones, como el ex-Olimpo Sebastián Dubarbier quien se sigue recuperando, y el caso de Gastón Giménez, no por lesión sinó para bajar la acumulación de partidos en este año. Los reemplazantes en la concentración serán Nicolás Talpone y Bautista Cejas. Hay un caso similar en cuanto a la duda del Chapu Braña dentro del once. Si finalmente el técnico decide no incluirlo para preservarlo, ese lugar será para Iván Gómez. Además vuelve la línea de cuatro en la defensa.

CONVOCADOS en OLIMPO

Arqueros: Anchoverri y Villar

Defensores: Ferreyra, Ojeda, Cahais, Pantaleone y Ramírez

Mediocampistas: Vidal, Belleggia, Porras, Villarruel, García, Ibañez, Llambay y Bellocq

Delanteros: Troyansky, Depetris, Vila y Lentini

No entran por lesiones: Rodrigo Caballucci tratamiento de plaquetas con células madre para regenerar el tendón del izquiotibial, Emiliano Telechea parecía recuperado pero unas molestias en la zona en sus primeros movimientos motivaron que no fuera convocado, un caso similar a Mauricio Rosales. Mientras que David Vega y Maximiliano Fornari siguen con hematomas y deberán esperar unos 10 días para ver su evoluciones, en tanto que el arquero Jorge Carranza sigue evolucionando pero no tiene fecha de retorno aún. También están los ausentes por sanción Michael Covea (expulsado en reserva) y el 'Titi' Cristian Villanueva, quien sorpresivamente recibió un castigo excesivo tanto en la sanción (3 partidos) como en la roja directa que la provocó, en la que se ve claramente que llega y contacta la pelota bastante antes que al rival, y que retrae sus piernas para no provocar el daño que fingió su rival, sumado esto al gesto del marcador lateral reconociendo el vértigo de una jugada claramente de amarilla.

Christian Bassedas: "A veces, jugar con fortaleza mental y con corazón, es más importante que la técnica, la táctica y la estrategia. Estábamos en el infierno y teníamos que volver a intentar ver el sol. La confianza la adquirís ganando” Con las bajas comentadas y las actuaciones que promovieron el único triunfo de Olimpo en 2018, y del DT desde que asumió, el plan inicial era poder sumar al menos a Emiliano Telechea, pero los planes a veces cambian cuando las situaciones cambien, la baja a último momento refuerza la idea de que los que arranquen sean los mismos que lo hicieron ante Arsenal, y al focalizarse sólo en el juego, las prácticas fueron cerradas a prensa en busca de puertas, ventanas y hasta chimeneas para entrar en las redes del pincha, y aunque se asuma cualquier resultado como visitante, todo el mundo Olimpo sabe que el único resultado que REALmente vale es un triunfo que siempre esperanza, ya que como dijo el DT: "Si este equipo ganara tres partidos seguidos, seríamos mucho más como equipo".

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 23 PARTIDOS ENTRE PRIMERA COPA ARG. y LIGUILLA PRE-LIBERTADORES ESTUDIANTES LP. OLIMPO EMPATES 12 2 9 41 19 Goles

Ultimos Enfrentamientos en Primera:

▬Campeonato 2016/17 - Fecha 25 - 22/05/2017

Olimpo 3 - 1 Estudiantes (LP)

33' F. Coniglio; 45' F. Coniglio (pen.); 89' F. Pizzini; 9' J. Otero;

▬Campeonato 2015 - Liguilla Sudamericana - 05/12/2015

Estudiantes (LP) 4 - 0 Olimpo

41' G. Fernandez; 46' J. Sanchez Miño; 48' A. Pereira; 57' E. Cerutti;

▬Campeonato 2015 - Fecha 11 - 02/05/2015

Olimpo 0 - 0 Estudiantes (LP)

La mayor de las desventajas en primera en casi todos los ítems (salvo con Boca en partidos perdidos) el cuco en primera del Aurinegro es el Pincha, definitivamente las estadísticas marcan una clara tendencia hacia el local pero... ése último partido en el Carminatti de un Olimpo al borde del descenso (como casi siempre) será la vela a la que se agarren para poder encender el faro en la tormenta que les pueda marcar el camino fuera del "cuarteto descensor".

Para Estudiantes de La Plata es reforzar anímicamente el ventajoso empate en Montevideo, y sus aspiraciones libertadoras si siguen subiendo en la tabla, pero al empezar, arrancan empatando, 11 contra 11, y en el imponente marco del Ciudad de La Plata. Encima es lunes, y sería fantástico ver un partidazo que nunca conforma totalmente a sus protagonistas, porque todos quieren ganar todo.

FICHA DEL PARTIDO:

Superliga Argentina Fecha 18º

Lunes 5 de Marzo de 2018

Horario: 19:00 hs

Estadio: Ciudad de La Plata

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Ariel Suárez

Emite: Fox Sports 2 (abono básico)

FORMACIONES PROBABLES:

Fuentes: aurinegro.com.ar, Lu2, Diario El Día, La Nueva y NDO.