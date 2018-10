Punto muerto

Tigre viene de perder 0-2 con Huracán en casa, está último de los que no descendieron apenas tres triunfos en 24 partidos, y un desafío enorme para la temporada que viene, pensando en la permanencia. No ganó de visitante en Superliga aún y esta parece ser su mejor oportunidad, ya que debe ganar casi todo éste y el próximo torneo para quedarse.

Olimpo volvió a perder, 1-0 con Argentinos Juniors en el Diego Maradona, llega derrotado último, descendido y desmantelado, descendió en Primera, en Reserva y en Menores de AFA. Pero al menos mantiene a su DT, quien se aferra a su silla pese al 90% de las encuestas en su contra.

Cristian Ledesma: “No nos está alcanzando y somos conscientes. Hay que mejorar ya (…) estos partidos debemos tomarlos como parte del torneo que viene” El Matador tiene bajas, Matías Pérez García sintió molestias, y el otro Matías Pérez (Acuña), sufrió un traumatismo en la rodilla derecha, Carlos Luna y Lucas Menossi, llegaron a su quinta tarjeta amarilla, aunque retorna Sebastián Prediger quien ha cumplido la pena de su suspensión. Con lo que "El Lobo" Ledesma definió a los 19 jugadores que viajaron a Bahía Blanca.

Parte Médico:

Federico Crivelli: Rotura de ligamentos cruzado de la rodilla izquierda. Tiempo de recuperación: 6 a 8 meses.

Ezequiel Rodríguez: Rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha. Tiempo de recuperación: 2 meses.

Alexis Niz: Luxación en el hombro izquierdo. Fue operado con éxito el pasado martes. Tiempo de recuperación: 3 a 4 meses.

Matías Pérez García: Distensión en el isquiotibial de la pierna derecha. Tiempo de recuperación: 10 a 15 días.



Emiliano Tellechea: “(La rescisión)Es una forma de colaborar con el club. Fue muy estresante. Para el hincha también lo fue. No es fácil venir a la cancha e irse triste y enojado. Cuando no gano no salgo de casa, no me puedo dormir, lo vivo de esa manera. Este semestre fue jodido". El volante uruguayo fue una de las figuras rescatables del torneo, fue liderando al equipo a falta de los referentes y capitanes que iban desapareciendo, Jonatan Blanco, Cristian Villanueva, Matías Cahais (también rescindió, como Anchoverri, Nasuti, y la lista tiende a seguir) sin embargo tanto Tellechea como los Aurinegros están conformes con su paso por el club. Christian Bassedas arma lo que puede, siempre con la intención de ir viendo y evaluando futbolistas para el armado futuro plantel de la B Nacional. Silva Torrejón (a quien quieren rescindir también) y Said Llambay serán titulares ante Tigre por el lesionado Mauricio Rosales y el citado Emiliano Tellechea. Volverá el 4-4-2. Si llega el volante Facundo García, serán sólo esos 2 cambios con Franco Troyansky y David Depetris liderando la punta del ataque.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 16 ENFRENTAMIENTOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS OLIMPO TIGRE EMPATES 4 8 4 19 24 Goles

Olimpo solo le ganó una vez a Tigre (Transición 2014), quienes llevan dos triunfos seguidos ante los bahienses.

En el Carminatti, el Aurinegro cosechó su único halago, empató 3 veces y fue derrotado 2 veces por el visitante, justo el 16/10/2016 en el último encuentro disputado en Bahía Blanca por un abultado 4-1.

Fernando Espinoza dirigió 11 veces a Olimpo, en los que cosechó 3 triunfos, 3 empates y 5 derrotas como local 6 veces, logrando 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas por lo que se romperá esa paridad con este colegiado de local.

Los números de Olimpo en la Superliga: 3 triunfos, 4 empates y 17 derrotas, con 12 goles a favor y 42 en contra. Como local: 2 victorias, 3 igualdades y 6 caídas, con 9 tantos convertidos y 16 recibidos. Tan sólo sumó 1 de sus últimos 21 puntos.

Luego de perder la categoría, además de los ya rescindidos, los directivos dieron a conocer la lista de aquellos jugadores que no seguirán en la institución, entre los que encuentran Sergio Ojeda, David Vega, Cristian Villanueva, Luis Vila y Lucas Villarruel. A ellos se podría sumar el arquero Jorge Carranza y Franco Bellocq, quien sufrió una fractura de costilla.

Los números de Tigre en la Superliga: 3 victorias, 11 igualdades y 10 caídas, con 21 goles a favor y 30 en contra. Como visitante: 6 empates, 5 derrotas, 8 tantos anotados y 14 recibidos.

El entrenador Cristian Ledesma fue muy autocrítico con el rendimiento de su equipo. Apenas ganó 1 de sus recientes 9 compromisos (2-0 a Gimnasia La Plata). Si bien se salvó del descenso, empezará muy complicado con los promedios la próxima temporada.

FICHA DEL PARTIDO:

Superliga Argentina Fecha 25º

Lunes 30 de Abril de 2018

Horario: 21:15 hs

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Martín Grasso

Asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Alejandro Castro

Emite: FOX Sports