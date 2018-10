Colón sepultó a River en el "cementerio de los elefantes"

Colón llegaba a este encuentro con grandes expectativas luego de lo que fue la victoria en la pasada fecha de Superliga ante Newell’s. El Sabalero buscaba acomodarse en la tabla de posiciones después de su inesperada eliminación de la Copa CONMEBOL Sudamericana frente a Junior.

River, en cambio, ponía un equipo alternativo para este partido ya que Gallardo priorizó reservar sus mejores jugadores para el partido que tiene en la semana ante Gremio por Copa Libertadores en el Monumental.

Yendo al plano futbolístico, el primer tiempo no tuvo un claro dominador ya que se dio un partido trabajado en el medio, se cometieron muchas infracciones y ambos equipos tuvieron sus chances para convertir. Pero se puede decir que Colón fue el que estuvo más cerca de marcar porque tuvo la jugada más clara.

El conjunto dirigido por Gallardo tuvo 3 chances a través de dos disparos de De La Cruz y uno de Mora pero sus tiros se fueron desviados o fueron contenidos por el arquero de Colón Leonardo Burián. El volante ofensivo De La Cruz fue el jugador más punzante y el que lastimó más a la defensa sabalera en la primera mitad de juego.

Por el lado de Colón también se destacan 3 jugadas de peligro. Un disparo débil de Clemente Rodríguez que contuvo fácilmente el arquero Germán Lux y luego llegaron las jugadas más claras del primer tiempo. Primero Chancalay estrelló un remate en el palo después de una jugada personal de Estigarribia, y en el rebote Toledo remataba pero la pelota se iba cerca del palo. Correa tuvo la otra chance cuando enganchó de derecha a izquierda y sacó un potente disparo desde el borde del área grande pero el balón rebotó nuevamente en el palo y se salvaba River.

Así terminaron los primeros 45’ con una paridad en el juego que se veía reflejada en el resultado aunque tal vez Colón pudo conseguir una mínima ventaja si afinaba la puntería.

El segundo tiempo fue totalmente distinto al primero. River salió a dominar desde el primer minuto y sometió a Colón que sólo se defendía y atinaba a salir con alguna contra sin mucha trascendencia.

La primera de peligro para River la tuvo nuevamente De La Cruz. El volante tomó la pelota en la mitad de la cancha, trasladó hasta tres cuartos de campo y sacó un fuertísimo remate que hizo lucir al arquero de Colón que despejó el esférico al córner con una espectacular volada.

A los 60’ el millonario convertía un tanto a través del recién ingresado Borré pero el árbitro del encuentro a instancias del línea, decidía invalidar el tanto por encontrarse el delantero de River en posición adelantada.

Luego el conjunto riverplatense iba a seguir atacando al equipo local pero sin tanta profundidad y esto le dio un respiro a Colón que insinuó algo en ataque.

A los 75’ llegó el único gol del encuentro. Tiro de esquina desde la izquierda para Colón, Chancalay lanza el centro, Correa peina en el primer palo, Godoy remata mordido pero la pelota rebota en el palo y le queda servido el gol al ingresado Bueno que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. Inesperado tanto del Sabalero que no había hecho méritos en el segundo tiempo como para ponerse arriba en el marcador.

El partido se picó después del tanto sabalero. Primero discutieron en la mitad de la cancha Clemente Rodríguez y Exequiel Palacios, y luego hubo un encontronazo verbal entre Erik Godoy y Enzo Pérez.

River intentaba empatar con pelotazos para Lucas Pratto que intentaba bajar la pelota sin éxito y a través de pelotas paradas. Pero el correr de los minutos hizo que Colón jugara con la desesperación del conjunto millonario que ya no podía lastimar al rojinegro.

Victoria para Colón en un partido muy trabajado en la mitad de la cancha y en la defensa, el local se encontró con el gol cuando menos lo merecía y cuando hizo méritos para convertir el tanto se le era esquivo. River tal vez mereció no irse con las manos vacías pero pagó caro un desconcierto en su área.

Los jugadores destacados en el encuentro fueron Leonardo Burián y Emanuel Olivera que fueron sobresalientes en contener los ataques de River, y también se rescata la actuación en la mitad de la cancha de Franco Zuculini que viene con un gran nivel.

Algunas declaraciones post partido de los protagonistas

Emanuel Olivera se refirió a su actuación en el partido: "No sé si fue mi mejor partido, pero me he sentido bien. Tengo que seguir mejorando, y seguir por este camino. Escuchaba la ovación... Eso quiere decir que vengo haciendo las cosas bien".

"Me costó un montón el primer mes y medio, en el fútbol, y hasta la vida social. Y hoy puedo estar disfrutando de este momento, y me doy cuenta que este es el camino a seguir”. Franco Zuculini fue consultado por su adaptación al equipo.

Erik Godoy demostró su alegría por el triunfo: "Nos vamos contentos porque estuvimos todo el partido psicológicamente preparados, y lo ganamos".

El análisis del partido de Emanuel Olivera: "En el primer tiempo tuvimos las más claras y fuimos mejor que ellos, y en el segundo nos metimos un poco atrás, pero sabíamos que una íbamos a tener".