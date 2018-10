Colón prepara su partido frente a Huracán

El sabalero viene en levantada con sus 2 últimas victorias al hilo conseguidas en condición de local ante Newell's y River, luego de lo que fue su pobre comienzo en el torneo local. En la fecha pasada, Colón despojó al equipo de Nuñez de su invicto de 32 partidos en el cementerio de los elefantes, en lo que fue victoria 1 a 0 con gol de Gonzalo Bueno.

Huracán marcha 7mo en la Superliga con un encuentro pendiente y se encuentra a 6 puntos del puntero Racing. El globo tuvo un comienzo prometedor en el torneo local pero viene de caer con un contundente 3 a 1 frente a Independiente en Avellaneda. Los dirigidos por Gustavo Alfaro tuvieron un partido para el olvido y fueron superados claramente por su rival.

Por el lado de Colón, se buscará seguir creciendo futbolísticamente y acomodarse en la tabla de posiciones a base de buenos resultados y buen funcionamiento colectivo. Mientras que en Huracán, el objetivo para este partido es volver al triunfo y dejar en el pasado el partido y el mal juego que tuvo el equipo contra Independiente.

El sabalero no podrá contar en este partido con Alan Ruiz que se sigue recuperando de una tendinitis en el tobillo, y tampoco está disponible el volante, ex Almagro, Ariel Chaves que se está recuperando de un desgarro y se espera que sume minutos con la reserva. El otro jugador que no está al 100% es Nicolás Leguizamón, una molestia lo viene marginando de los últimos encuentros.

La buena noticia para Eduardo Domínguez es la vuelta de Gonzalo Escobar que cumplió la fecha de suspensión luego de su expulsión frente a Newell’s y todo indica que ocupará un lugar en el 11 inicial en lugar de Clemente Rodríguez. El otro jugador que vuelve a la concentración es el mediocampista Mariano González recuperado de un desgarro sufrido en el partido contra Boca en la bombonera.

La posible formación titular en Colón es: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Erik Godoy, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Franco Zuculini, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia, Tomás Chancalay, Leonardo Heredia; Javier Correa.

Huracán llega con una baja a este partido. Mauro Bogado no podrá formar parte del plantel ya que sufre una pubalgia por lo que el DT se decidió por Israel Damonte para que ocupe el lugar de su compañero lesionado. Además, Alfaro incluirá en el equipo titular al delantero Diego Mendoza en reemplazo de Andrés Chávez que se encuentra en un bajo nivel futbolístico.

El goleador de Huracán es Diego Mendoza con 3 tanto pero además el globito cuenta con Lucas Gamba y Andrés Roa que son delanteros por las bandas con gol y mucha explosión, lo que va a hacer que la defensa de Colón no pueda relajarse durante los 90’. Este poderío en ataque se suma a la principal virtud del equipo de Alfaro que es el orden en la defensa y lo difícil que se le hace a los equipos que enfrentan a Huracán marcarle goles.

Los 11 que se perfilan para ser titulares en Huracán son: Marcos Díaz; Christian Chimino, Saúl Salcedo, Federico Mancinelli, Pablo Álvarez; Carlos Auzqui, Israel Damonte, Iván Rossi; Andrés Roa, Lucas Gamba, Diego Mendoza.

El historial marca que Colón lleva una racha de 13 encuentros sin derrotas frente a Huracán (7G-6E). La última victoria del globo ante el rojinegro fue en el Clausura 2002 (2-4), aunque en Parque Patricios, no gana desde el Clausura 1996 (3-2). El equipo de Gustavo Alfaro no perdió en condición de local en la actual Superliga, mientras que el de Eduardo Domínguez, aún no consiguió la victoria fuera de casa.