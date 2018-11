Vignatti, tajante con el plantel

El lunes durante la práctica matutina del conjunto Sabalero, el presidente José Vignatti se hizo presente en el predio Ciudad Fútbol para dialogar con el plantel luego de los que fueron las calientes declaraciones del goleador del equipo Javier Correa.

Recordemos que post derrota frente a Unión de Sunchales por Copa Santa Fe, Correa dejó fuertes declaraciones dentro de las cuales dijo lo siguiente: "La dirigencia alguna vez se tiene que hacer cargo, que se pongan la camiseta también así nosotros los podemos ayudar desde adentro".

Esto no cayó bien en el seno de la dirigencia rojinegra, lo que provocó la presencia del presidente en el entrenamiento, el cual no es muy asiduo a este tipo de acciones.

El mandamás Sabalero dialogó a solas con cada uno de los referentes del equipo y posteriormente tuvo una charla con la totalidad del plantel.

"Acá no se les debe un peso. El que no esté de acuerdo en como nos manejamos o no se sienta cómodo, los invito a mi oficina para en diciembre rescindir el contrato”. Estas fueron las palabras que utilizó Vignatti para responder a los dichos del delantero cuando se reunió con todo el plantel.

Ademas trascendió que tras estas charlas en los próximos días Javier Correa realizará una conferencia de prensa para aclarar sus dichos.

Luego el presidente tuvo contacto con la prensa y se refirió a diversos temas como la busqueda de un nuevo entrenador y la venta de Lucas Alario.

Al referirse sobre la contratación de un entrenador dijo: “Tenemos que reconstruir un proyecto que llevaba casi de 2 años. Estamos trabajando sobre esto, no es fácil. Queremos un técnico ganador y estable, con un proyecto de largo alcance y que nos superemos día a día. Pero no estamos apurados en cerrar uno en este momento. Nosotros sabemos lo que queremos”.

Sobre el tema Alario declaró: “Nosotros el mes que viene vamos a tener la Asamblea Ordinaria, ahí vamos a explicar absolutamente todo lo referido al dinero de Lucas Alario”.