Colón recibió un nuevo cachetazo

El equipo comandado por Julio Comesaña llegó a este encuentro luego de una caída en condición de local ante Banfield por 1 a 0. Hasta este partido el rojinegro sumaba 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas. El Sabalero aún no encuentra una línea de juego que pueda sostener a medida que pasan las fechas.



Para este partido el DT no podía contar con 5 futbolistas: Matías Fritzler, Guillermo Celis, Leonardo Heredia, Tomás Chancalay y Luis Rodríguez. Todos estos jugadores afectados por distintas lesiones eran bajas para enfrentar a Talleres. Por esto, Comesaña dispuso un cambio de esquema y utilizar un 5-3-2, con los ingresos al equipo titular de Guillermo Ortiz, Adrián Bastía, Fernando Zuqui, Christian Bernardi y Tomás Sandoval.



Talleres, por su parte, venía de ser eliminado entre semana de la Copa Libertadores ante Palestino. Por Superliga la T venció por 1 a 0 a Estudiantes en condición de visitante la pasada jornada y cosechaba hasta el momento 2 victorias y 3 empates.



El DT de Talleres dispuso 9 cambios para enfrentar a Colón en relación al equipo que venía de ganar ante el Pincha. En la pasada jornada Juan Pablo Vojvoda había optado por poner un conjunto alternativo reservando a los titulares para el partido por copa pero para jugar contra el Sabalero volvía a poner lo mejor que tenía a disposición. Los únicos que repetirían en este encuentro eran Enzo Díaz y Federico Navarro.



Yendo de lleno al partido debemos decir que Talleres comenzó mejor que Colón, tenía la posesión del balón pero no llegaba a lastimar al Sabalero. El equipo cordobés probaba mucho de media distancia y obtuvo varios tiros de esquina a favor.



El transcurso del primer tiempo tuvo a Talleres como dominante pero no podía llegarle con total claridad a Colón y el Sabalero cuando lograba robar el balón intentaba con ataques verticales pero que tampoco llevaban mucho peligro.



A los 42' Talleres consiguió abrir el marcador. Juan Cruz Komar fue el encargado de convertir luego de un córner lanzado por Sebastián Palacios, el central ex Boca conectó de cabeza en el corazón del área chica y dejó sin chances al arquero Leonardo Burián.



Ya en el segundo tiempo, a los 56', "El Tallarín" se encontró con un penal cuando Leonardo Burián derribó en el área a Dayro Moreno y el árbitro del encuentro Mauro Vigliano no dudo en marcar la pena máxima. El mismo delantero colombiano fue el encargado de cambiar el penal por gol y decretar así el 2 a 0.



Recién a los 58' Colón tuvo un acercamiento de peligro al arco rival. Franco Quiroz lanzado al ataque conectó con una pirueta un centro cruzado desde la derecha pero su disparo salió desviado.



Colón comenzó a hacerse de la posesión del balón promediando el segundo tiempo y empezó a generar más juego en ataque. A los 72' Tomás Sandoval intentó con un remate desde afuera del área que contuvo efectivamente el arquero de Talleres Guido Herrera.



A los 79' a través de una pelota parada el Sabalero estuvo cerca de descontar. Fernando Zuqui ejecutó un tiro libre que se elevó por sobre la barrera e hizo lucir a Herrera que voló y salvó el arco de la T.



Un minuto más tarde nuevamente Quiroz conectó un centro cruzado desde la derecha pero esta vez elevó demasiado su remate y el balón salió por encima del travesaño.



A través de una contra, Talleres tuvo su última chance de aumentar el marcador a los 82'. Sebastián Palacios le ganó en velocidad a toda la defensa de Colón y se fue cara a cara con Burián pero el arquero charrúa le ganó la pulseada y le tapó el tercer grito de gol al Tallarín.



La más clara para Colón sucedió a los 89' tras un tiro de esquina Andrés Cadavid ganó de cabeza en el área y sacó un potente cabezazo que Herrera con su último esfuerzo y en dos tiempos logró evitar que el defensor colombiano convirtiera el descuento.



Ya no había tiempo para más y el partido se cerró con un 2 a 0 a favor de Talleres que sin tener demasiadas llegadas fue más que un Colón que nunca supo a que jugaba.



Los jugadores destacados del encuentro fueron Juan Cruz Komar, Andrés Cubas y Sebastián Palacios. Por el lado de Colón no hay puntos altos para destacar en este partido, sin dudas que el Sabalero deberá trabajar mucho en la semana para levantar el nivel de varios futbolistas y así mejorar el rendimiento del equipo que viene golpeado en este arranque de temporada.

Algunas declaraciones post partido de los protagonistas

Julio Comesaña en rueda de prensa: "Para mí tienen temor de jugar. Yo aspiro a que se despierten, a que se valoren. Tenemos que reaccionarEl partido no me gustó nada. A nosotros no nos sobra nada. Miremos las campañas de Colón y es más de lo mismo. No hicimos un buen partido y era una oportunidad para ver algunos jugadores que aspiran a jugar”. Y remató diciendo: “Para tener objetivos hay que prepararse, de milagro no gana nadie. ¿Usted vio este club? Talleres viene de la tercera división y lo eliminaros de las copas. Pero tiene un plantel joven, con objetivos claros. Algún día seguramente le tocará algo importante. Colón lleva 100 años de historia, cuántos técnicos pasaron y siempre le fue mal”.

"Estamos con mucha bronca, con una derrota que nos duele. Esto nos tiene que servir de aprendizaje. Confió en este grupo", afirmó Fernando Zuqui luego de la derrota.

Franco Zuculini: "En los entrenamientos sale todo, en la cancha nos falta autoestima, confianza. Cuando lo superemos, lograremos muchas cosas". Además dejo declaraciones muy fuertes: “Salir adelante es solamente con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho sacrificio, y por parte de todos, yo creo que no solamente depende de 11 jugadores, depende de mucha gente porque el fútbol no son solo 11 jugadores un club sale adelante en torno a muchas cosas. Creo que hay un tipo de energía bastante negativa que estamos tratando nosotros de adentro de la cancha superarla y por otra parte externamente tratarla de superar”.