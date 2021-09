Lanús: Tres puntos de oro en Mar del Plata

Lanús le ganó 3-2 al Tiburon en el José María Minella en un verdadero partidazo. José López y José Sand (x2) anotaron para el Granate, mientras que Martín Cauteruccio anotó los goles del local. Con este triunfo, Lanús llega a 19 unidades y es el único puntero a la espera del encuentro entre Estudiantes y Talleres.

El partido empezó con un ritmo frenético pocas veces visto. Al minuto de juego, José “Pepe” Sand entró al área tras una gambeta y definió mordido, enviándola por encima del travesaño. A los 2’, Ángel González envió un centro al área y José López anotó el primer gol del encuentro con un cabezazo imposible para José Devecchi. Esto demuestra la intensidad ofensiva de Lanús que, en dos minutos, ganaba uno a cero. Llegando a los 10’, Aldosivi inició una contra que fue conducida por Martín Cauteruccio, quién remató encima de Diego Braghieri, causando un rebote que le quedó servido a Gastón Lodico, que recibió solo y disparó de primera, siendo tapado por Brian Aguirre y la pelota se fue al córner. Primera llegada de Aldosivi, que también sabe aprovechar bien los espacios en ataque. Pocos minutos después de esa situación, llegaría el segundo de Lanús. Alexander Bernabei envía un exitoso pase en profundidad que recibe José López, éste conduce y asiste a José Sand, que esperó en el área y marcó el gol para el Granate. Lanús hacia pagar caro las carencias que tenía el conjunto dirigido por Fernando Gago y el ritmo del encuentro marcaba notablemente el orden de cada equipo. En la media hora de partido, José López condujo un contraataque con espacios y habilitó a Lautaro Acosta, que ingresó al área y fue embestido por Emanuel Iñiguez. El árbitro Pablo Dóvalo señaló penal para la visita y “El Pepe” Sand sería el encargado de ejecutarlo. Luego de un remate cruzado que no pudo detener Devecchi, Sand anotó el tercero y el noveno para su cuenta personal, siendo el máximo goleador del torneo. Salvo algunas llegadas sin mucho peligro de parte de Aldosivi, el primer tiempo sería dominado desde inicio a fin por el equipo de Luis Zubeldía, que se iba al descanso goleando y mostrando su fútbol.

La segunda parte fue muy diferente a la primera. A los 3’, Martín Cauteruccio descontó para el Tiburón tras un centro de Federico Andrada cabeceado por Emanuel Insúa, que define desviado pero asistiendo al ex delantero de San Lorenzo. Este gol fue un empujón anímico para Aldosivi, que entendió que Lanús estaba golpeado por el gol tempranero de Cauteruccio. Poco después, a los 11’, Lautaro Guzmán remata fuerte y raso obligando al arquero Lucas Acosta a estirarse para tapar el peligroso remate del mediocampista recientemente ingresado. A los 15’, Jorge Morel le comete penal a Francisco Grahl y Martín Cauteruccio lo cambiaría por gol. En menos de veinte minutos, Lanús recibió dos goles que ponían en peligro los tres puntos que parecían definitivos tras la primera parte. Tras el segundo gol, el Granate tuvo tres llegadas claras que no pudo resolver, ya que dos terminaron en manos de Devecchi sin dificultad y uno fue desviado por la defensa. A los 24’ llegaría una jugada que pudo haber liquidado el encuentro. Tras un tiro libre que cayó al área del local, Emiliano Insúa impactó la pierna de José López en la búsqueda de anticipar y despejar la pelota y Dóvalo marcó penal, amonestando a Insúa por esa infracción. Esta vez, José Sand no pudo anotar, ya que Devecchi tapó el remate cruzado y mantenía vivo al Tiburón, que tenía veinte minutos para marcar el gol del empate. En los últimos cinco minutos, Aldosivi pisó el área con más peligro dado a la urgencia del poco tiempo para hacer el gol del empate. A los 40’, tras un centro al área, Federico Andrada controla, elude al rival y remata al primer palo, pero Lucas Acosta respondió bien y la mandó al córner.

Esta fue la última jugada peligrosa del partido, que culminó con los tres puntos de Lanús pero sufriendo mucho en el segundo periodo del encuentro. Tras este triunfo de visitante, acumula 19 puntos y es el único puntero del campeonato, esperando el encuentro entre Estudiantes y Talleres, ambos con 16 unidades.

Sintesis

Aldosivi 2: José Devecchi; Emanuel Iñiguez, Mario López, Emiliano Insúa, Emanuel Insúa; Pablo Becker, Gastón Gil Romero, Gastón Lodico; Malcom Braida, Martín Cauteruccio, Federico Andrada

Dt: Fernando Gago

Lanús 3: Lucas Acosta; Brian Aguirre, Nicolás Thaller, Diego Braghieri, Alexander Bernabei; Ángel González, Facundo Pérez, Jorge Morel, Lautaro Acosta; José López, José Sand.

DT: Luís Zubeldía

Goles: 3’PT José López; 19’PP José Sand; 34’PT José Sand (Lanús). 4’ST y 17’ST Martín Cauteruccio. (Aldosivi)

Cambios: 0'ST L. Guzman por E. Iñiguez; 0'ST F. Grahl por G. Lodico; 22'ST L. Maciel por P. Becker; 22' F. Milo por G.G. Romero (Aldosivi). 27'ST T. Belmonte por F. Perez; 27'ST I. Malcorra por A. Gonzalez; 27'ST J. Aude por L. Acosta; 38'ST M. Perez por J. Sand; 45+4'ST P.D.la Vega por A. Bernabei (Lanús)

Tarjetas Amarillas: 25'PT G.G. Romero; 32'PT E. Iñiguez; 11'ST M. Lopez; 24'ST E. Insua; 31'ST F. Andrada (Aldosivi). 10'ST A. Gonzalez; 33'ST N. Thaller (Lanús)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: José María Minella

