Empate con sabor amargo

El “Verdolaga” y los “Camioneros” no se sacaron ventaja en un partido donde la visita fue quien siempre dominó, pero no pudo concretar la gran cantidad de llegadas que tuvo. Con el mismo esquema y una sola variante, el “Oeste” buscó destronar al puntero del grupo.

La primera fue del conjunto de Caballito quien se impuso desde la pelota parada durante los 90 minutos: Emiliano Ellacópulos centró pasado, Gabriel Díaz remató y la pelota pasó cerca del segundo palo. Las más claras fueron del “Verde” quien avasalló en todo momento a Mariano Monllor, pero nunca logró superarlo. En esta oportunidad, Tomás Molina no estuvo afilado como la semana pasada y no consiguió aprovechar las chances que tuvo. Otro punto bajo fue Gonzalo Rodríguez quien tampoco mostró su mejor versión y no fue de gran ayuda ni para generar juego ni para finalizar los ataques.

En el complemento se repitieron los papeles de atacante y atacado, pero con el pasar de los minutos, el conjunto dueño de casa comenzó a crecer. La posesión cada vez era más de Barracas y Ferro se apagó. Otro factor determinante fue la actuación del árbitro quien todas las divididas las dio para el local y en reiteradas oportunidades mostró un favoritismo.

Sobre el cierre llegó la más clara de toda la tarde, Fernando Valenzuela remató desde los 12 pasos en el minuto 40 pero Marcelo Miño mantuvo el marcador 0-0. En la jugada siguiente, el juez marcó invasión y sancionó tiro libre indirecto casi fuera del área, la jugada no llegó a nada y el encuentro culminó sin goles.

Otra vez, Federico Fattori el mejor de la cancha, siempre claro con la pelota en los pies, firme en la marca, muy bien en la distribución y dueño de la mitad de la cancha. El equipo mostró ser superior a su rival y de nuevo jugó bien, el nivel individual y grupal cada es mejor. Este es el camino.

Síntesis

Barracas Central: Mariano Monllor; Jonathan Rivero, Dylan Glaby, Fernando González, Gonzalo Paz; Juan Manuel Vázquez, Carlos Arce, Iván Tapia, Lucas Colitto; Fernando Valenzuela y Leonel Buter. DT: Rodolfo De Paoli.

Ferro Carril Oeste : Marcelo Miño; Hernán Grana, Gabriel Díaz, Juan Sills, Agustín Aleo; Federico Fattori; Emiliano Ellacópulos, Claudio Mosca, Gastón Mreyra; Gonzalo Rodríguez y Tomás Molina. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Goles: NO HUBO

Cambios: en el Segundo Tiempo: en el 12’ Valentín Viola por Leonel Buter y Germán Estigarribia por Juan Manuel Vázquez (BAC), en el 15’ Nahuel Maidana por Gastón Moreyra (FCO), en el 27’ Franco Toloza por Tomás Molina y David Gallardo por Emiliano Ellacópulos (FCO), en el 46’ Victorio Ramis por Gonzalo Rodríguez (FCO).

Amonestados: en el Segundo Tiempo: en el 24’ Claudio Mosca (FCO), en el 28’ Gabriel Díaz (FCO), en el Gonzalo Rodríguez (FCO).

Expulsados: NO HUBO

Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia