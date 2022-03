Diego Flores: "Creo que fue el peor partido de los siete que jugamos"

El Traductor explicó que el desarrollo del juego no fue fácil y no encontraron fluidez dentro del campo. “No estuvimos conectados con la esencia que tenemos, los otros seis partidos te puedo decir que generamos, que tuvimos fútbol y que tuvimos a la altura de los partidos. Tuvimos un partido malo. Hay que pasar rápido la página”, declaró el director técnico.

Por otro lado, recalcó que tuvieron errores en los 90 minutos y el resultado fue algo merecido: “Creo que el resultado es justo, creo que Talleres mereció ganar claramente. Tuvimos un mal partido, no nos protegimos en cosas que usualmente nos protegemos y Talleres sacó provecho de eso”.

Diego Flores declaró que en las seis fechas y en la última contra Huracán habían sido un equipo más ordenado y más intenso pero que no pudieron mantener ese ritmo contra el equipo cordobés. “Tuvimos mucha importancia en la zona de recuperación en el partido con Huracán, acá nos faltó estar más intenso y estar más estructurado defensivamente”, explicó el DT del Tomba.

El director técnico no vio claro el funcionamiento que había logrado en las fechas pasadas y se fue disconforme porque sintió que su equipo podría haber tenido una buena actuación, conseguir los tres puntos de visitante y haberse ubicado quinto en la tabla, por encima de Aldosivi y Huracán.

El Tomba sufrió la expulsión de su capitán Guillermo Ortiz y no solo eso, sino que fueron amonestados Nestor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, ezequiel Bullaude y Franco Negri.

Luego del parate por la Selección Argentina, Godoy Cruz recibirá a Estudiantes de la Plata el tres de abril y luego irá el diez de abril al estadio Julio Humberto Grondona para enfrentarse a Arsenal.