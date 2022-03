El “Matador” en búsqueda de recuperar la memoria

En esta temporada, Talleres está lejos del rendimiento mostrado en la Liga Profesional pasada que peleó el torneo con River, hace unos días atrás Ángel Guillermo Hoyos dejó de ser el entrenador y en su lugar asumió de manera interina Javier Gandolfi. La idea de los dirigentes cordobeses con Andrés Fassi, a la cabeza, es encontrar un nuevo director técnico y el principal apuntado es el ex volante central, Fernando Redondo.

En medio de este panorama, en la semana, el club de Barrio Jardín goleó cuatro a cero a Güemes de Santiago del Estero por la Copa Argentina y sacó pasaje a la próxima instancia del certamen, donde se enfrentará a Chaco For Ever. Pensando en el interzonal de la séptima fecha, el “Cobija” recibió una buena noticia, Diego Valoyes, su figura no fue convocado por Reinaldo Rueda para Colombia y está a disposición del cuerpo técnico.

Por otra parte, en el actual campeonato, es el único equipo que no ganó, la última vez se produjo en diciembre contra Sarmiento por dos a uno, en Junín. Las estadísticas que tiene en esta Copa Binance, en seis partidos disputados, empató dos y perdió cuatro.

Con el objetivo de sumar su primera victoria en el ámbito doméstico, Gandolfi tiene en mente repetir el once que goleó a los santiagueños, no tiene lesionados ni suspendidos. Los posibles XI que se perfilan para saltar en la noche del martes en el Mario Alberto Kempes, estaría compuesto por: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Rafael Pérez, Enzo Díaz, Ángelo Martino; Rodrigo Villagra, Juan Ignacio Méndez; Valoyes, Matías Esquivel, Héctor Fertoli y Federico Girotti.