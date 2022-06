Estonia: el uno por uno de los jugadores ante Argentina

ARQUERO

Matvei Igonen (3): Más allá de los cinco goles que recibió, solo tuvo culpa en el primero al hacer el penal que era evitable. En el último estaba tapado ante el remate de Lionel Messi, motivo de su respuesta tardía.

DEFENSORES

Taijo Teniste (2): Al no haber un extremo definido, el lateral izquierdo debía estar al pendiente de su marca consecuente, que era Joaquín Correa, y también se hizo responsable de la subida de Marcos Acuña. Argentina atacó en varias ocasiones por ese sector en el primer tiempo. Pocas veces pudo cortar ese avance del rival por su sector.

Henrik Pürg (2): Reemplazó en la marca a Teniste cuando este tenía que acompañar a Acuña. Se dejó anticipar por Messi en el tercer gol que fue al inicio del segundo tiempo. Fue sustituido a los 18 minutos de esta etapa.

Maskim Paskostsl (3): Sirvió como relevo de sus compañeros stoppers que cuando salían de su posición. Fue uno de los que se desentendió de la jugada del cuarto tanto del capitán argentino.

Karol Mets (4): Cerró bien el área en primer tiempo, de los pocos que mostró algo de solidez defensiva en Estonia. Fue uno de los que se desentendió de la jugada del cuarto gol.

Arthur Pikk (1): Poca presencia en ataque y no volvió a su posición en el segundo gol de Messi, quién había entrado por ese sector que debería haber cubierto el lateral. Salió de cambio a los 69 minutos del complemento.

VOLANTES

Martin Miller (3): Estuvo presente en la marca zonal que se planteó en el aspecto defensivo del primer tiempo, pero no pudo equilibrar al equipo con la pelota en los pies. Fue reemplazado en los segundos 45 minutos.

Markus Soomets (5): Cumplió con lo que le correspondía en defensa y fue de los pocos que trató de buscar la pelota en el equipo europeo e incluso tuvo una ocasión generada por él mismo.

Mattias Käit (1): No trascendió ni en taque, ni en defensa. Salió del campo de juego en el complemento.

DELANTEROS

Sergei Zenjov (3): No uso bien el cuerpo para cubrir a Germán Pezzella, quién recibiría la falta del penal. Fue el que más sufrió la superioridad argentina, ya que tuvo que retroceder varios metros para ayudar a Teniste con la subida de Acuña. Ocasionó una chance de gol que tapó Franco Armani y fue reemplazado en el entretiempo.

Erik Songa (2): Debió retroceder para buscar la pelota y no tuvo mucho accionar ofensivo, al igual que su equipo. Se retiró sustituido al final del encuentro.

SUPLENTES

Henri Anjer (2): Entró en el entretiempo y casi no logró tener participación. No le quedo otra opción que retroceder unos metros para recuperar la posesión e intentar cumplir su funcionamiento en ataque, pero no lo logró.

Konstantin Vassilijev (1): No pudo imponer su presencia en la mitad de la cancha para ordenar al equipo. No siguió la jugada que terminó en el cuarto gol de Messi, fue el primero en desentenderse.

Vlasiy Sinyavskiy (2): El futbolista entró para ayudar en la marca de las subidas de Nahuel Molina por el carril derecho.

Marten Kuusk (3): Entró en un cambio de stopper por stopper. Se lo vio preciso en la marca de hombre a hombre.

Ken Kallaste (2): Ingresó para refrescar la marca en el sector izquierdo y para intentar una progresión en ataque, pero no pudo cumplir.

Robert Kirss (sin clasificar): Jugó pocos minutos y no trascendió en el encuentro.