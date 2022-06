Lionel Scaloni: “Creemos que estamos bien pero no somos ni más ni menos favoritos”

Con una racha de 33 partidos invictos en el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador, la Selección Argentina llegó a ese registro gracias a la paliza ante Estonia, después del último encuentro por el Viejo Continente en zona mixta, los distintos hombres de la “Albiceleste” expresaron sus sensaciones ante los medios de comunicación en la cancha del Osasuna. En primer lugar, Alejandro “Papu” Gómez, fue el primero en prestar testimonios con la prensa: “Esta gira nos sirvió para trabajar y seguir agarrando confianza. Esto es la Selección y en cada encuentro hay que dar lo máximo” arrancó diciendo, el futbolista del Sevilla.

En la misma línea, el ex Atalanta no dejo pasar la chance de elogiar al capitán Lionel Messi: “Lo que genera Leo, es increíble. Sabemos que adelante del arco no te perdona”, el volante creativo, hizo hincapié a la actuación histórica del rosarino. Por otro lado, Germán Pezzella,, también dialogó en el estadio El Sadar: “Lo importante es afrontar cada compromiso con la misma idea, independientemente del rival que nos toque enfrentar” dijo el defensor central del Betis español.

En el complementó, Marcos Senesi ingresó en lugar de Lisandro Martínez y tuvo su bautismo en el conjunto “Nacional", el ex San Lorenzo comentó: “Estoy muy contento de sumar mis primeros minutos en la Selección. Es lo que siempre soñé” sentenció el futbolista del Feyenoord que estuvo en los planes de Roberto Mancini para vestir los colores de Italia y se inclinó por la Scaloneta. Luego en la habitual conferencia de prensa, asistió el director técnico: “Estoy contento con el rendimiento de todos los jugadores. El partido lo afrontamos de la misma manera de siempre y eso es buenos", fueron las primeras palabras del nacido en Pujato.

Además, Scaloni no dejo pasar la oportunidad de hablar sobre su capitán: “Ya no sé qué más decir sobre Messi, es muy difícil. No te quedan palabras para describirlo. Todo lo que genera es único y es un placer tenerlo en este grupo”. En los meses previos al arranque de la Copa del Mundo, el santafesino concluyó: “Ahora empezará la cuenta regresiva para el Mundial. Creemos que estamos bien pero no somos ni más ni menos favoritos que otros equipos. Hoy el futbol es muy complicado y no hay que creerse imbatibles, más en un Mundial” cerró en conferencia.