Scaloni: "No vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes"

El entrenador Lionel Scaloni ya tiene en su mente el partido contra México, vital para dejar atrás la derrota contra Arabia Saudita y encauzar el rumbo en el Grupo C del Mundial de Qatar. El técnico de la Selección Argentina aseguró en la conferencia de prensa: "La manera de jugar del equipo va a ser similar. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes. Hay que pasar página y pensar qué vamos a ganarle a México". Luego reconoció: "Cuando recibís una piña tenés que levantarte. Y este grupo está preparado para hacerlo. No tenemos dudas sobre nuestra manera de jugar. En el entrenamiento de hoy decidiremos el equipo, es posible que hagamos alguna variante".

En esa línea señaló: "El estado anímico es como creo que debe ser. El primer día, el primer golpe, es chocante, pero al otro día te levantás y pensás en el siguiente partido. Los periodistas argentinos siempre se acuerdan de que yo lo decía cuando era todo alegría, todo color de rosa, que había que estar preparado (para resultados menos buenos). En los momentos difíciles es cuando necesitamos el apoyo de todos. Pueden revisar el archivo de mis ruedas de prensa. Yo era el primero que estaba preparado para esto. Puede pasar, es fútbol".

Además el entrenador del seleccionado albiceleste destacó: "México es un muy buen equipo, tiene una idea muy clara de juego. Es un equipo ofensivo que tiene un gran entrenador". Por otro lado afirmó: "Messi está bien. Más que nunca necesitamos de todos. Seguramente vaya todo bien, a nivel físico y moral, él está bien".

Después remarcó: "La gente sabe lo que este grupo ha dado y sé que nos tienen plena confianza. Nosotros estamos bien, sabiendo que tenemos un partido importante mañana y que, por suerte, depende de nosotros. Vamos a dejar todo". Por último Scaloni agregó: "Que la gente confíe porque un traspié no puede empañar para nada todo lo que hemos hecho".