Javier Pastore: "Está haciendo un torneo increíble"

El volante ofensivo de Elche de España, Javier Pastore, reconoció en un reportaje con ADN Deportes: “Va a ser un partido súper difícil, son dos selecciones que llegan muy bien. Francia es la última campeona, muy favorita, y Argentina viene haciendo las cosas bien desde hace tiempo. Ojalá que se dé lo mejor para nosotros”.

Después el ex mediocampista de Huracán comentó: "Hay que estar muy atentos, son jugadores que aparecen una o dos veces y pueden hacer gol. Tenemos que hacer un muy buen partido defensivamente y arriba tenemos gente que nos puede dar el triunfo”. Además el ex jugador de PSG destacó sobre Lionel Messi: “Leo está siempre sorprendiendo, con la edad que tiene sigue haciendo partidos increíbles y jugando todos los minutos, no se frena nunca”.

Además Pastore elogió de Julián Álvarez: "Es un chico que tiene muchísimas ganas de crecer y se ve en cada partido lo bueno que es, el trabajo defensivo y de ataque que hace”.

Por otro lado, con respecto al talentoso capitán que convirtió cinco goles en el Mundial de Qatar, remarcó en un reportaje con el diario L'Equipe: "Es normal que lo comparemos con Maradona con lo que hemos visto en los últimos partidos. Es el mejor jugador del mundo y siempre lo vemos como el salvador, 'el elegido', el que puede hacernos ganar el trofeo". Asimismo opinó: "Son cosas que tiene dentro de sí mismo, que a veces quiere mostrar y luego deja salir. Pero su carácter real es más tranquilo, es más una persona reservada que tiene la palabra justa y medida".

También aclaró: "La verdad es que afrontó este Mundial con mucha presión (de ganar), como siempre sucede en Argentina. Entonces, obviamente está lidiando con este problema con mucha presión, pero creo que lo está manejando muy bien en esta Copa del Mundo".

Luego describió: "Está haciendo un torneo increíble, probablemente uno de los mejores, al menos en términos estadísticos. Siempre ha tenido un papel importante en todos los Mundiales en los que ha participado pero en Qatar sumó goles, asistencias y acciones magistrales". Finalmente concluyó: "Es cierto que este ya no es el Leo que conocíamos cuando tenía 19 o 20 años, el jugador rápido que agarraba la pelota y era capaz de gambetear a todo un equipo antes de marcar. Es un jugador más experimentado e inteligente. Está en la continuidad de lo que hemos visto esta temporada con el PSG, ha llegado a un nivel muy alto. Nadie esperaba que a los 35 años pudiera recuperar tal nivel. Cuando lo conoces bien, eso no es una sorpresa en sí mismo".