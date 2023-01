Uno de los héroes de Qatar cambia de colores: Rulli deja España y se muda a los Países Bajos

Durante estos últimos instantes, el ojo del mundo futbolero está atento a la novela de Enzo Fernández y el mediocampista se frenó su llegada al Chelsea debido a que Benfica mantuvo su postura de solo dejarlo ir en caso que paguen su cláusula de salida. En medio de este escenario se conoció que uno de los 26 campeones del mundo cambiará de destino de cara a la próxima temporada, se trata de Gerónimo Rulli (junto a Franco Armani, los únicos que no sumaron minutos en la cita mundialista).

Luego del homenaje que recibió hace unos días atrás, en su vuelta al Villarreal en el triunfo ante Valencia, el arquero no entrenó esta mañana con el conjunto conducido por Quique Setién de cara y no formará parte del partido de este sábado contra Real Madrid. En una rápida negociación, el nuevo elenco del futbolista de 30 años será un gigante del Viejo Continente y se transformará en nueva cara del Ajax de los Países Bajos, donde actualmente milita el extremo argentino, Lucas Ocampos.

DEJO SU HUELLA. Rulli conquistó la Europa League en la temporada 2021. Foto: Web

Según diferentes fuentes aseguran que el club holandés mejoró la primera oferta que realizó inicialmente, el monto total será cinco millones de la moneda europea más otro cinco por bonus y finalmente hubo acuerdo entre ambas partes. A finales de 2020, el platense llegó al Submarino Amarillo, desde entonces jugó un total de 80 compromisos, recibió 71 goles en contra y mantuvo en 34 oportunidades la valla invicta, se alzó con la Europa League 2021 y disputó las semifinales de la Champions League pasada

Gerónimo Rulli y sus primeras palabras al conocerse su salida

Después de anunciarse la noticia sobre su transferencia, el ex Real Sociedad brindó declaraciones: “Al club le servía, a mi también y el Ajax estaba muy interesado. La verdad que fue todo muy rápido, todos queríamos poner de nuestra parte para que se diera de esta manera y así se dio” comenzó diciendo, el nacido en la ciudad de las diagonales. Además, Rulli se lo mostró agradecido por el cariño del mundo del Villarreal: “No me van alcanzar las palabras y los gestos para agradecer todo lo que hicieron por mí y por mi carrera. Pero sobre todo por mi familia y por mi en todos aspectos. Esta institución va a quedar marcado por siempre en mi carrera” comentó en su despedida.

Para finalizar, el hombre de 30 años dijo: “Muy ilusionado por lo que viene ahora” concluyó en sus últimos contactos con la prensa española.