Tres más al cuaderno de la carta de presentación

Otro gesto de Lionel Scaloni que está dando que hablar. Con el partido liquidado tras el gol de Julián Álvarez para sentenciar el 3-0 final de Argentina sobre Croacia y sacar boleto a final del próximo domingo del Mundial, el entrenador nacido en Pujato en sus últimas ventanas de cambios, tuvo una actitud sorprendente. “No ha jugado porque no he visto la posibilidad de ponerlo” había declarado, el santafesino hace unos días atrás al ser consultado por la situación de Paulo Dybala.

En el encuentro por las semifinales, el atacante de la Roma que dejo atrás una dura molestia que lo puso en duda su presencia para estar presente en suelo qatarí, tuvo sus primeros minutos y ingresó a los 28’ del segundo tiempo en lugar de Álvarez, uno de los goleadores de la noche del martes en Doha. Sin embargo, este caso no fue el único en una nueva jornada histórica para el fútbol argentino, en los últimos dos cambios del DT de 44 años metió a otros dos hombres que no venían siendo protagonista: Juan Foyth y Ángel Correa a la cancha para jugar los últimos cinco minutos del compromiso.

SIN ACCIÓN. Fotyh solamente tuvo una proyección en los cinco minutos que tuvo en cancha. Foto: Getty images

Entraron por Nahuel Molina y Alexis Mac Allister respectivamente, el lateral derecho se metió en la nómina final debido a que el cuerpo técnico lo considera clave por su función en la última línea, mientras que el delantero del Atlético Madrid fue llamado a último momento. Cuando en los días previos al debut, se conoció la dolencia de Joaquín Correa, rápidamente el ex San Lorenzo que había quedado desafectado se subió al avión para reemplazar al jugador del Inter en la lista final.

“Ganar siempre es bueno y de esta manera, más todavía. Si a eso le sumamos que pudimos hacer jugar a los 23 futbolistas de campo, que para mí es fundamental porque se lo merecen todos. Incluso el que menos juega es más importante que el que más lo hace” sentenció, Scaloni sacando pecho por la decisión de que la mayoría tenga rodaje en el certamen mundialista. Salvo, Gerónimo Rulli y Franco Armani, los dos arqueros no sumaron minutos por el buen nivel que viene mostrando Emiliano Martínez bajo los tres palos.