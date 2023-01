El equipo que se fue

Con varios jugadores que no serán tenidos en cuenta y otros a los que se les venció el préstamo, son más de once los jugadores que se fueron de Talleres y aún se negocia otras posibles salidas. A continuación línea por línea repasamos los jugadores de la T que no serán parte del plantel que disputará la temporada 2023 que arrancará para los cordobeses el próximo 21 de enero.

Bajo los tres palos

Franco Fragueda: En busca de minutos fue cedido un año a Racing de Nueva Italia hasta diciembre de 2023.

En la defensa

Con cinco jugadores que ya se fueron de Talleres y las posibles salidas de Rafael Pérez y Enzo Díaz es la zona del campo en la que más bajas tuvo el equipo.

Alejandro Maciel: El marcador central que estaba cedido en Banfield debía regresar a la T, pero luego de sus buenas actuaciones, la directiva del conjunto del Sur de Buenos Aires decidió adquirir el 50% de su ficha a cambio de una suma de 600.000 dólares más gastos.

Julián Malatini: El central que no fue utilizado en los primeros amistosos de la pretemporada y, en la mayoría de las veces que jugó, lo hizo entrando desde el banco de suplentes se marcha un año a préstamo, con opción de compra, a Defensa y Justicia.

Augusto Gallo: Tras haber jugado un año en Atlanta regresó a Córdoba para defender, nuevamente siendo cedido, la casaca del conjunto de Nueva Italia

Tomas Cavanagh: Luego de no haber sumado minutos en Talleres, regresó a Vélez tras vencerse su préstamo.

Samiel Diarte: Al igual que el lateral izquierdo de Vélez, vuelve a su club de origen (Patronato) luego de no haber sumado minutos en el primer equipo de la T.

En el mediocampo

Por ahora cuatro mediocampistas se despidieron de momento del equipo de Barrio Jardín, mientras que, Toloza es otro de los jugadores que se marchará.

Emerson Batalla: El colombiano volverá a su país, luego de su paso por Patronato, para jugar en año a préstamo sin cargo y con opción a compra en Independiente de Medellín.

Samuel Sosa: El venezolano se marcha de último paso por el Alarcón de España regresó a Talleres, donde se confirmó que será cedido un año a préstamo, sin cargo y con opción, al Emelec de la Serie A de Ecuador.

Carlos Villalba: Luego de sus buenas actuaciones en Platense, la T hizo uso de la cláusula de repesca y lo cedió al Emelec, donde será compañero del venezolano Samuel Sosa.

Cristian Ludueña: Luego de haber sumado sólo unos pocos minutos en la Primera de la T se marchó un año a préstamo a San Martín de San Juan.

Santiago Toloza: Si bien aún no se fue de Talleres, Cobija le comunico que no será tenido en cuenta y desde la dirigencia albiazul le buscan a préstamo un nuevo destino.

En el ataque

En la zaga ofensiva del equipo son cuatro los jugadores que no formarán parte del plantel en la temporada 2023.

Héctor Fértoli: Tras finalizar su préstamo de un año y medio, la T no hizo uso de la opción de compra y regresó a Racing de Avellaneda.

Matías Godoy: Al concluir su préstamo, la comisión directiva decidió no ejecutar la opción de compra y regresó al Bicho, donde fue transferido a Estudiantes de La Plata.

Matías Esquivel: Debido a las pretensiones del Granate y pese a que en un primer momento el presidente albiazul había pretendido que se quedará, se decidió que volviese a Lanús.

Leandro Espejo: El sanjuanino quedó en libertad de acción y firmo con el Halcón de Florencio Varela para disputar una nueva temporada en Primera División.

Junior Arias: El delantero uruguayo seguirá su carrera en Bolivia, donde disputará la Primera División con el The Strongest, su nueva salida del club de Barrio Jardín se da mediante un préstamo.

El conflicto con Pérez y los otros jugadores que pueden irse

El caso de Rafa Pérez, es quizás la posible salida de mayor peso y que más dolores de cabeza está generando en la directiva albiazul, ya que decidió, luego de tres años, finalizar su vínculo con el club cordobés y regresar a Juniors de Barranquilla; pero como no pasó la revisión médica con el equipo cafetero, desde la T lo cuentan como un jugador actual del plantel.

Otros jugadores que pueden llegar a decirle adiós al equipo de Barrio Jardín son jugadores por los que aún se están negociando, es el caso de Enzo Díaz –buscado por River–, Matías Catalán –pretendido por el Colo Colo– y Diego Valoyes –con ofertas por ahora rechazadas del fútbol brasilero–.