Preocupante caída ante un gran Argentinos Juniors

Nunca estuvo en partido. Belgrano no encontró la forma de hacer algo productivo. Flojísima la defensa, nada de creación de juego, Vegetti solo esperando que le caiga una pelota; noche complicada.

Con goles de González Metilli, Montiel y Ávalos, Argentinos cerró una gran tarde y sumó de a tres en un partido que controló desde el saque inicial.

Belgrano volvió a apostar a la línea de cinco que, matemáticamente le había dado resultados, pero desde el lado futbolístico no convencía a muchos. Hoy, al igual que en las tres primeras fechas, hubo un planteo extremadamente defensivo que no le permitió generar peligro al conjunto cordobés.

Apenas comenzó el encuentro ya pegó el "bicho". González Metilli tras un centro de Cabrera abrió el marcador. Luego de esto, el conjunto local, lejos de bajar la intensidad del arranque, siguió tocando la pelota y atacando el arco defendido por Losada.

Hubo un gran dominio en gran parte de la primera parte pero las chances no eran tan claras; Belgrano no tenía reacción. La pelota no le duraba más de diez segundos, la posesión era toda de los locales.

Una pelota larga que dejaba a Vegetti mano a mano prácticamente con Lanzilotta, culminó en la expulsión de Federico Redondo. Tras la revisión en el VAR, el árbitro Rey Hilfer decidió expulsar al buen volante central de Argentinos. Podía comenzar otro partido por la ventaja de tener un jugador más dentro del campo, pero eso nunca sucedió.

En los primeros minutos del segundo tiempo, los dirigidos por Farré tenían la pelota pero sin peligro. Pases laterales entre los centrales, cambios de frente que no sorprendían, hasta que llegó el segundo. A los siete del complemento, Montiel tras un centro pasado, controló el balón y definió fuerte abajo para ampliar la ventaja del "bicho". El cotejo estaba 2 a 0 y Belgrano tenía un hombre más.

A los diez minutos de la segunda mitad, Belgrano sufrió la expulsión del central Rébola. No solo no pudo ni acercarse al arco defendido por Lanzilotta estando con un jugador más, sino que ahora las cosas volvían a estar iguales; diez contra diez a falta de 35'.

Sin ninguna idea, el "celeste" trató de atacar pero nunca pudo. No encontraba circuitos de juego ni nada parecido que ayude a intentar rematar a la portería rival. Cuando el equipo de Milito tenía la posesión, parecía que en cualquier momento te podía hacer otro gol. Y eso fue exactamente lo que pasó.

Una jugada colectiva brillante, con toques por todos los sectores de la cancha, desborde por un costado, centro al medio y tijera de Ávalos para sellar el 3 - 0 definitivo.

Preocupante caída de los dirigidos por Farré que no tuvieron un plan B para poder salir a buscar el partido.

La continuidad

El "pirata" cordobés va a recibir en la fecha 5 a Tigre. El cotejo se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes el viernes a las 21:00.

Con esta derrota, queda en siete unidades y se ubica sexto en la Liga Profesional 2023.

Formaciones

Argentinos Juniors (3): Federico Lanzilotta; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén y Lucas Villalba; Fabricio Domínguez, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Javier Cabrera y Rodrigo Cabral; Gastón Verón y Gabriel Ávalos.

Suplentes: Martín Arias, Sánchez, Montiel, González, Di Cesare, Minissale, Rodríguez, Heredia, Moyano, Herrera, Nuss y Ferreyra.

DT: Gabriel Milito

Belgrano (0): Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Alejandro Rébola, Erik Godoy, Nicolás Meriano y Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Bruno Zapelli; Pablo Vegetti.

Suplentes: Vicentini, Novaretti, Oliver, Pereira, Ramírez, Tapia, Tomasetti, Hesar, Susvielles, Bordagaray, Barrea y Jara.

DT: Guillermo Farré

Incidencias

Goles: González Metilli 4', Montiel 52' y Ávalos 72' (AAAJ).

Tarjetas amarillas: Compagnucci 16' (B), Domínguez 32' (AAAJ) y Meriano 51' (B).

Tarjetas rojas: Redondo 41' (AAAJ) y Rébola 55' (B).

Cambios: Moyano por Verón 44' (AAAJ), Montiel y Rodríguez por Cabral y Domínguez en el ET (AAAJ), Pereira y Susvielles por Meriano y Diarte 54' (B), Jara por Compagnucci 71' (B), Herrera y Heredia por Ávalos y Cabrera 78' (AAAJ), Tomasetti y Oliver por Rojas y Zapelli 81' (B).

Datos

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro principal: Ariel Penel

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Héctor Paletta

VAR: Darío Herrera

AVAR: Cristian Navarro