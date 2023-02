Diego Flores: “Es un desafío para el partido que viene generar más”

Otra vez, el club de calle Balcarce volvió a quedar en deuda tras la caída en el Nuevo Gasómetro,, hace unos días atrás ahora fue el turno del primer tropezón en el Malvinas Argentinas frente Estudiantes. En un partido, donde Godoy Cruz mostró una pálida imagen sembró más dudas que certezas y no pudo sumarse a la conversación de los animadores del campeonato.

Después del encuentro, Diego Flores sin pelos en la lengua prestó testimonios: “Es un resultado en contra, lo vi al equipo luchar, esforzarse. Lo vi unido en esa búsqueda, hoy(ayer) sufrimos lo que no nos había pasado en los otros tres encuentros” empezó afirmando el ex ayudante de Marcelo Bielsa. Además, en esa misma línea, el director técnico del Tomba comentó: “Encuentran dos saques de esquina que nos cabecean en el primer tiempo, uno es gol, tras el gol tuvimos una buena reacción. El segundo tiempo comenzó con la expulsión de esa dinámica vi intento y lucha” realizando un balance acerca como observó la segunda presentación en el Malvinas.

Por otra parte, el Traductor dejo en claro el desafío para el próximo compromiso por las situaciones creadas: “Es un objetivo para el partido que viene generar más, de esa manera lo tomo. Los dos partidos que ganamos, generamos muchos. En estos dos cotejos, no es que no generamos. A medida que nos vamos conociendo, hay chicos nuevos hay buenos jugadores” haciendo alusión a lo que se viene y el espectáculo del viernes a las 21:00 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Finalmente, Hernán López Muñoz una de las caras nuevas sumó sus primeros minutos: “Es un futbolista que tiene muchos recursos, entrena muy bien. Es un jugador de equipo estamos muy contento que este con nosotros. Espero que tenga un buen año” declaró al ser consultado por la situación del hombre que viene a préstamo de River.

“Hoy(ayer) en un momento del juego pensé que era necesario jugar con dos delanteros, no descartó en otra circunstancia de hacerlo más adelante. No me niego esa posibilidad y estoy abierto a eso y a otras posibilidades” concluyó, Flores en la tradicional conferencia de prensa.