Gianluca Ferrari: "Me voy a preparar para volver a jugar en el Gambarte"

El defensor del Tomba, Gianluca Ferrari, dialogó ayer jueves con el programa Dos de Punta de Radio Andina Mendoza y fue consultado acerca de cómo lleva el proceso de su lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que lo dejó fuera de la cancha, el sábado pasado mientras disputaba la tercera fecha ante San Lorenzo (0-1).



"Estoy tratando de digerir todo. Los primeros días estuve muy triste, pero poco a poco lo voy asimilando. Estoy un poco más tranquilo, el paso de los días hace que lo pueda ir digiriendo", explicó el jugador.



Luego, contó: "Mañana (por hoy) me va a operar el Doctor Roby. Siempre cuando llegan este tipo de lesiones uno se pregunta ¿Por qué a mí? Pero bueno, ya está. No me pongo plazos para volver. Si me dan a elegir, quiero jugar mañana. Los médicos me dijeron que debo tener paciencia. Iremos día a día".



El joven de 25 años, se lesionó a los 42 minutos del primer tiempo ante el Ciclón y fue reemplazado por Lucas Arce. Horas después, el club mendocino confirmó, a través de sus redes sociales, el parte médico con la dura baja por lesión.



🚑 PARTE MÉDICO: GIANLUCA FERRARI



Luego de los estudios realizados, se determinó que Gianluca sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El defensor bodeguero será operado en los próximos días.



¡Muchas fuerzas, Gian! pic.twitter.com/fKha5CYnJw — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) February 13, 2023

Sin lugar para especulaciones, se supo que el futbolista estará marginado de las canchas entre 6 y 8 meses. Pero, la operación que se realizará en esta jornada lo motiva a mirar adelante y pensar en la vuelta al ruedo en un gran escenario: el Estadio Feliciano Gambarte.



Las obras están en marcha y el Expreso ya espera por el ansiado regreso a casa. Se están construyendo las plateas y ya se instalaron las primeras tribunas del lado Este. Si todo marcha sobre rieles, Godoy Cruz terminaría el primer semestre del año con el sector de plateas descubiertas.



"Me voy a preparar para volver a jugar en el Gambarte. Sería hermoso. Siempre es lindo soñar con el Gambarte. Es un anhelo volver y hacerlo ahí con la gente de Godoy Cruz", afirmó Ferrari.



Consultado sobre cómo fue la reacción del Cuervo al momento de su lesión, Gian reveló: "La gente de San Lorenzo se brindó al máximo, se acercaron los médicos, los kinesiólogos y fue una caricia porque hay gente que me quiere en el club donde me formé".

Refuerzo

Hay un acuerdo de palabra para que Raúl Lozano, lateral derecho de 25 años, sea refuerzo de Godoy Cruz en lo que resta del torneo de la Liga Profesional. Si bien la semana pasada el futbolista estuvo próximo a regresar a Patronato, su actual dueño Quilmes, estaría dispuesto a prestarlo al conjunto mendocino por un año con opción de compra.



Lozano extenderá su vínculo con el club cervecero hasta diciembre de 2024 y luego pasará a préstamo al Tomba por el cupo que se generó ante la lesión de Gianluca Ferrari.

Raúl Lozano. Foto: Diario SOL.

Mientras tanto, el Expreso se prepara para enfrentar a Estudiantes de la Plata, este sábado desde las 19:15 horas, por la cuarta fecha de la LPF.