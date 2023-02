Hernán López Muñoz: “El grupo son toda buena gente”

Luego de un día más de pretemporada, donde el mundo Godoy Cruz de a poco está tachando en el calendario las horas para el debut del equipo conducido por Diego Flores en la Liga Profesional, en las últimas horas fue el turno de Hernán López Muñoz (22) en ser presentado en sociedad. Acompañado de su padre y de Luciano Cingolani, otra de las caras nuevas de este modelo del club de calle Balcarce, el mediapunta que llega cedido tras no ser tenido en cuenta por Martín Demichelis en River: “En el grupo son todo buena gente, vine yo hacer lo que hice el torneo pasado. Gracias a eso puedo estar hoy acá, espero afianzarme rápido y adaptarme lo que pide Diego (Flores) para que sea lo mejor para todos” comenzó diciendo, el futbolista que visitó los colores de Central Córdoba en la última temporada.

ESPERANZA. López Muñoz está despertando la ilusión del mundo del "Tomba". Foto: Nicolás Castillo, Vavel Argentina

A la hora de ser consultado sobre que posición ocupa habitualmente en la cancha, el sobrino-nieto de Diego Maradona dijo: “Me puedo sentir cómodo de mitad de cancha en adelante, el campeonato pasado lo hice de extremo. También muchos años, lo hice de enganche, tengo la facilidad de adaptarme. Donde me toque estar sumar de la mejor manera” comentó acerca de su lugar en el verde césped. Viene de jugar treinta partidos, anotó cuatro goles, repartió una asistencia, fue amonestado en tres oportunidades, fue expulsado en una ocasión por roja directa y sumó un total de 1060’ con los colores del elenco santiagueño.

Por otra parte, el hombre categoría 2000 dejo en claro el momento de tomar la determinación porque se inclinó por el “Expreso”: “Tuve varias ofertas del fútbol argentino, tanto en lo futbolístico como es la ciudad. La verdad que me tire más por ese lado y también me gusta la manera que juega el técnico” en este mercado de pases, figuraba en la órbita de Colón y Atlético Tucumán, eran algunos de los interesados por el nacido en Villa del Parque. Para finalizar, López Muñoz analizó el presente del plantel dirigido por el ex ayudante de Marcelo Bielsa: “Somos consciente de eso que hay un conjunto numeroso y eso es bueno, esperamos que la competencia sea sana por lo que venimos entrenando se ve así. Cuando va pasando los días te vas dando cuenta y al que le toque jugar alentarlo" concluyó el mediocampista creativo.