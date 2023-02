A levantar cabeza, Tomba

Barajar y dar de nuevo. Serían las palabras para describir lo que quiere Godoy Cruz en el corto plazo, tras la pálida imagen que mostró hace unos días atrás en el Nuevo Gasómetro, el club de calle Balcarce buscará recuperar la memoria y conseguir su segundo triunfo consecutivo jugando en el Malvinas Argentinas. Como saldo de esa primera derrota en el campeonato dejo la dura lesión de Gianluca Ferrari, el defensor central tuvo que dejar la cancha en camilla y en el inicio de la semana se confirmó que se cortó los ligamentos.

Sin dudas una baja sensible en la última línea, el rosarino estará al menos seis meses inactivos y se pierde todo este torneo, recién volvería para el segundo semestre del año. Con este escenario, Diego Flores si o sí tiene que meter un cambio obligado: Lucas Arce ingresaría por el ex San Lorenzo y esta variante, lo correría de posición a Pier Barrios, el ex Quilmes que estaba siendo el lateral derecho ocuparía un lugar en la cueva, donde supo mostrar su mejor versión.

Esta modificación no sería la única, el ex ayudante de Marcelo Bielsa cambiaría su referencia de aérea, adentro Salomón Rodríguez, el uruguayo que en los otros dos encuentros ingresó bien desde el banco de suplentes entraría por Tadeo Allende. En principio, Arce y Rodríguez jugarían de entrada frente al elenco platense, aunque no se descarta que a último momento se meta un apellido sorpresa dentro del once.

Por su parte, Estudiantes llega a Mendoza en una nueva era con la llegada de Abel Balbo como DT y quiere sumar su primera victoria en este año. Se encuentra en el fondo de la tabla con solamente un punto de nueve posible y esa unidad lo consiguió en la segunda fecha ante Arsenal en Sarandí.

Sin tiempo de descanso, el “León” volvió a quedar en deuda con su gente y cayó en el cierre de la jornada anterior contra Lanús, el ex director técnico de Central Córdoba está evaluando patear el tablero. José Sosa pica en punta para tener su chance, el experimentado mediocampista estaría dentro del once, Fernando Zuqui, el ex centrocampista conocido en el “Expreso” relegado en la consideración de Balbo es otro que tendría su posibilidad.

Afuera Jorge Rodríguez y Guido Carrillo, en caso de confirmarse estos cambios también cambiaría la pizarra táctica del 4-4-2 al 4-2-3-1. En este iniciado año futbolístico, la última vez que el “Pincha” sonrió fue hace unas semanas atrás cuando goleó a Independiente de Chivilcoy por la llave de Copa Argentina.

Con el objetivo de torcer el rumbo, el “Tomba” tiene una parada de riesgo ahora en el Malvinas y buscará darle un nuevo golpe al conjunto de Balbo que no está viviendo un momento, a pesar de los nombres de jerarquía. Comienza desde las 19:00 con trasmisión de ESPN Premium y bajo el arbitraje de Fernando Echenique.

Síntesis

Godoy Cruz : Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Juan Andrada, Gonzalo Abrego; Matías Ramírez, Tomás Conechny, Nicolás Fernández y Salomón Rodríguez. DT : Diego Flores

Estudiantes : Mariano Andújar; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Emmanuel Más; Santiago Ascacíbar, Fernando Zuqui; Benjamín Rollheiser, José Sosa, Matías Godoy y Mauro Boselli. DT : Abel Balbo

Árbitro : Fernando Echenique

Asistente uno : Iván Núñez

Asistente dos : Gisela Bosso

Cuarto árbitro : César Ceballos

VAR : Germán Delfino

AVAR : Pablo Echavarría

Estadio : Malvinas Argentinas, Mendoza