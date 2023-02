Nueva derrota de Belgrano y preocupación en el cuerpo técnico y jugadores

Un nuevo planteo defensivo y una nueva derrota. El técnico Farré quiere morir con la bota puesta, pero no lo juzgo. Ya hay cuestionamientos en la gente y son más que entendibles porque anoche Belgrano pateó sola una vez en toda la noche.

Tigre lo ganó con goles de Retegui a los 70 y 87 minutos. El primero de cabeza y el segundo con un lindo derechazo.

Tras la durísima derrota ante Argentinos, Farré solo hizo el cambio obligado por la expulsión, pero mantuvo el esquema y le jugó de la misma manera al conjunto "matador". El resultado está a la vista.

En estas últimas dos fechas le dieron la bienvenida al "pirata" en Primera División. Le convirtieron cinco goles, le patearon 28 veces y no pudo hacer goles; apenas remató tres veces al arco.

Los dirigidos por Diego Martínez tienen un funcionamiento bien aceitado y se nota partido a partido. Hace un par de campeonatos que Tigre maneja una regularidad en cuanto al juego y la obtención de puntos.

Es por esto que anoche fue tal la superioridad del conjunto visitante. Retegui tuvo un mano a mano en el comienzo del encuentro que tapó Losada. Minutos más tarde también remató desde afuera pero se fue muy por encima del arco "pirata".

Armoa le generó problemas al combinado celeste. A los 43' de la primera parte, se fue mano a mano el paraguayo tras una gran habilitación de Alexis Castro y derivó en el quiebre del partido. Losada dudó, salió y volvió, y le dio todo ese tiempo a Armoa a llegar a la pelota antes que a el. Llegó tarde al cruce y fue expulsado por el árbitro Espinoza. No pareció tarjeta roja debido a que el delantero toca la pelota pero Longo llegaba a contener ese débil remate y Armoa ya estaba en el piso. No pareció que corte una ocasión manifiesta de gol.

A la segunda mitad salieron los mismos once. No hubo cambios, solo Vicentini por Diarte en la jugada de la expulsión. Belgrano siguió con la misma actitud defensiva y de jugar abajo para aguantar el 0 a 0 pero era más que sabido que eso no iba a funcionar.

A los 70 minutos, Ortega puso un centro espectacular a la cabeza del goleador del campeonato que, tras perdonar tantas, en una iba a convertir. Retegui anotó con un buen cabezazo el primero de la noche y ya en ese momento Belgrano perdió el partido. No tenía posibilidad de llegar al arco rival.

Ya sobre el final, también por tanto insistir, llegó el segundo de la noche. Una desatención entre el fondo "pirata" permitió que Molinas avance con la pelota dominada y deje solo a Retegui de cara al ingresado Vicentini que nada tuvo que ver en los dos goles del conjunto de Victoria. Retegui definió como nos tiene acostumbrados desde el año pasado y selló el 2 a 0 final.

El equipo se retiró entre desaprobación y aliento. Es entendible la reprobación porque Belgrano no superó futbolísticamente a ninguno de sus rivales. Sacó puntos por la efectividad de Vegetti y las buenas actuaciones de Losada, pero le cuesta generar juego asociado y en defensa deja mucho que desear.

La continuidad

Belgrano visitará en la sexta fecha al peor equipo del campeonato, Arsenal, que ya está casi condenado al descenso. Será el lunes 6 de marzo en el Viaducto de Sarandí a las 17:00 con un cambio obligado nuevamente, Vicentini por Losada.

El conjunto "matador" recibirá al duro Argentinos de Milito en lo que promete será uno de los partidos de la fecha. Este encuentro se disputará el próximo domingo a las 21:30.

Formaciones

Belgrano (0): Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Erik Godoy, Diego Novaretti, Nicolás Meriano y Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Bruno Zapelli; Pablo Vegetti.

Suplentes: Vicentini, Oliver, Ramírez, Pereira, García, Amaya, Hesar, Ortigoza, Susvielles, Jara, Bordagaray y Barrea.

DT: Guillermo Farré

Tigre (2): Gonzalo Marinelli; Mauricio Ortega, Emanuel Aguilera, Brian Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Cristian Zabala y Alexis Castro; Facundo Colidio, Blas Armoa y Mateo Retegui.

Suplentes: Rojas, Leizza, Blondel, Garay, Montoya, Cardoza, Medina, Prediger, Molinas, Vera, Badaloni y Flores.

DT: Diego Martínez

Incidencias

Goles: Retegui 70' y 87' (T).

Tarjetas amarillas: Meriano 11' (B), Ortega 48' (T), Zabala 72' (T), Molinas y Retegui 89' (T) y Vegetti y Ramírez 90' (B).

Tarjetas rojas: Losada 43' (B).

Cambios: Vicentini por Diarte 45' (B), Ortigoza y Ramírez por Zapelli y Rojas 66' (B), Leizza y Molinas por Colidio y Aguilera 74' (T), Prediger y Blondel por Zabala y Ortega 76' (T), Barrea y García por Longo y Sánchez 85' (B) y Medina por Castro 89' (T).

Datos

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro principal: Fernando Espinoza

Asistente 1: Juan Manuel Vázquez

Asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Pablo González