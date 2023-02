La Scaloneta cantó vale cuatro en París

Arrasó. Si hay algún título para poner en los diferentes portales de los principales medios sobre lo que ocurrió hace instantes en uno nuevo premio The Best, la Selección Argentina se llevó todos los premios disponibles en la rama masculina y coronó un inolvidable 2022. Con una ceremonia en la capital francesa, la Scaloneta volvió a pisar fuerte y se quedó con todas las distenciones, en primer lugar, el que subió al escenario fue Emiliano Martínez, el arquero del Aston Villa pieza fundamental en la obtención en diciembre pasado recibió el galardón al mejor portero.

En este caso, el Dibu superó al marroquí Bono y al portero de la Selección de Bélgica, Thiabaut Courtois y se transformó en el primer guardameta en conseguir este reconocimiento que entrega la FIFA año tras año. “Es algo muy lindo para mi carrera, casi todos conocen mi historia; es un orgullo para mi ganar el Mundial después de 36 años” arrancó diciendo el surgido en las inferiores de Independiente, también recordó sus orígenes: “Siempre me preguntan quienes son mis ídolos, a que arquero vi…Mi idola es mi mamá, que la vi limpiar edificios durante 9 horas por día y mi papa que también la vivió trabajando” aseguró al ser consultado sobre su infancia.

Por otra parte, en horas del mediodía de este lunes se conoció la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección y el santafesino de 44 años se adjudicó la mención al mejor director técnico del mundo. Venció en la terna a dos pesos pesados: Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, a la hora de recibir su distensión el nacido en Pujato tuvo unas sentidas palabras: “Buenas noches a todos. Agradecerles por el premio a todos. Es un premio que lo votan los futbolistas y tiene un valor enorme. Agradecerles a los jugadores, a los 26 que nos llevaron a la gloria, sin ellos no hubiésemos podido conseguir nada. Al presidente de la AFA (Claudio Tapia) por permitirme ser entrenador de esta Selección maravillosa” es la primera vez en su trayectoria que recibe este galardón.

Sin embargo, uno de los nombres más histórico en la historia de la Copa del Mundo es Carlos Pascual más conocido como Tula y también se llevó su mención por ser el hincha más fanático. Desde 1974 hasta el último de 2022 no se perdió ningún certamen al subir a ese escenario comentó: “Hice el primer proyecto para terminar con la violencia. Estoy contento y emocionado. Estuve en todos lados, soy pobre, pero he viajado por todo el mundo. Quisiera mandarles un saludo a todos los hinchas del mundo, la pasión del fútbol es impresionante. Soy un hincha más que representante a los miles que alentamos a nuestra querida Selección” murmuró, Pascual de 82 años.

Todavía quedaba la frutilla del postre para el final, en una votación bastante pareja Lionel Messi conquistó su tercer The Best y se impuso a Karim Benzema y Kylian Mbappe tras un histórico 2022 con la coronación en Lusail. “Fue el año más importante de mi carrera. Creo hasta el día de hoy no somos conscientes de lo que hicimos, como disfruto la gente. Era el único trofeo que me faltaba, el más importante y es terminar con mi carrera con el título más importante del mundo” sentenció el atacante del París Saint Germain que el domingo llegó a los 700 goles en su trayectoria.