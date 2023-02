Lionel Messi: “Por suerte se dio lo que tanto soñamos”

Aquel domingo 18 de diciembre de 2022 quedará guardado en la memoria de muchos y sobre todo para Lionel Messi luego de tantos palos en las ruedas y finales perdidas, el astro rosarino cumplió su máximo sueño. Tras su primer trofeo en la mayor obtenido en la Copa América de Brasil en 2021, el atacante del París Saint Germain conquistó el deseado Mundial de Qatar, su principal objetivo y en las últimas horas rompió el silencio en charla con Perros de la Calle (programa que se emite en Radio Urbana).

En su domicilio en París, el “10” de la Selección Argentina comentó acerca de la copa que levantó en el Lusail: “No sé porque hubo quilombo con la Copa. Levanté la buena y después en los festejos hubo medio lío. No sabíamos si era la verdadera o no, pero ya se había sido el primero con mis compañeros. Es pesadita” arrancó diciendo con Andy Kuznetzoff. Antes del inicio del certamen, el ex Barcelona explicó su deseo para esta competición: “Obviamente cada uno deseaba primero que su país sea campeón y a medida que iban quedando afuera, iban con Argentina porque deseaban que yo sea campeón del mundo. Fue algo que escuché durante mucho tiempo, antes de que arranque también” siguió dando sus primeras impresiones.

Por otra parte, la “Pulga” recordó el penal definitorio de Gonzalo Montiel: “En realidad no me acuerdo bien pero que le hablaba a Cachete que iba a patear, que lo meta, que no nos haga sufrir más. Creo que iba por ahí. Pedirle a dios como fue durante toda la mi vida siempre en todo, más en este momento” aseguró como vivió la previa al último penal de la serie ante Francia. Uno de los cruces más recordado fue el festejo del “Topo” Gigio frente Países Bajos por los cuartos de final: “La verdad que no lo tenía pensando. Salió en el momento y si sabía lo que se había comentado antes del partido, lo que él había comentado (acerca de las declaraciones de Louis van Gaal) ...en realidad no estaba nada pensando, se fue dando así y como digo no me gusta dar esa imagen” afirmó.

Otra de las frases polémica, en zona mixta después de este compromiso y la recordada frase “Anda pá allá, bobo”: “Fue natural todo lo que salió, habían pasado muchísimas cosas en la cancha con ese jugador en realidad y un par más. Al momento de tensión, roces, cruces, de que se te pongan el encuentro así, la calentura del árbitro también” sobre sus palabras con Wuot Weghorts, el delantero holandés.

Las otras declaraciones de Messi

El gesto con su familia en el estadio: “Recibí durante mucho tiempo críticas de todos los colores y sé que mi familia sufría igual que yo o más. Siempre querían demostrarme que estaban enteros, que estaban fuertes. Pero yo sé que por dentro estaban sufriendo muchísimo no sólo porque no se daba sino por las cosas duras que dijeron hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico. Eso era lo que realmente me molestaba y me dolía. Era como cerrar el círuclo. Ganamos la Copa América, ganamos el Mundial, ya está. No queda nada, se terminó”

La llamada con Sergio Agüero en el medio de la Copa del Mundo: “Con el Kun habíamos arreglado que después de primer partido íbamos a hacer eso. Después de lo que pasó con Arabia le dije que no al Kun. Quería hacer algo solo, ¿qué vamos a hacer solo? Traigo a uno de los pibes y nos reímos un rato. Llegó el Papu y después se sumaban a los demás. Se enteraron porque seguían al Kun y salió natural. Quería llegar así a la gente porque nos ve distendidos, de otra manera. No es normal vernos así y eso es lo que somos en el día a día. Disfrutamos muchísimo estar en la Selección”.

No volvió a ver la final: “La verdad que no. No la volví a ver. Vi resúmenes, jugadas, vi muchos festejos de la gente cuando somos campeones del mundo. Pero la final en sí los 90 minutos, no los vi”.

Como vivió el viaje de regreso al país: “Fue hermoso. Volver de esa manera, encima fue un viaje largo porque parecía que salíamos apenas terminaba el partido, al final fue a las cinco de la mañana. Estuvimos en el hotel como siete horas hablando y festejando. En el aeropuerto tuvimos seis horas hasta Roma y otras trece hasta Argentina. Imagínate lo que hubiese sido si perdíamos, pero se hizo rápido y disfrutable”.

Los festejos en la calle con el público: “La felicidad de la gente grande, chicos, de todas las edades. Era inexplicable, se lo veía en la cara y para nosotros era siempre lo mismo. Todas las caras eran siempre iguales. Una locura de gente y lo mejor de todo de cómo se comportó. Porque había 5 millones de personas y no pasó nada, que podría haber pasado con la gente en los puentes, colgados, alguno que se tirar al colectivo”.

La repercusión que tuvo tras el título: “Empecé a contestar y primero a mi familia, los amigos más cercanos y después sigo porque ya está. Estuve un par de días contestando, también en Instagram tenía una cantidad, se me bloqueó por la cantidad”.

La ausencia de Diego Maradona: “Sí, obviamente. Si hubiese estado me la hubiese entregado él, pero quería que vea a la Selección campeón del mundo con lo que quería. Hubiese sido muy linda la imagen también. Yo creo que desde arriba tanto él como mucha gente que quiere el bien para mí hacía fuerzas, no sólo para esto, sino para todo en general”