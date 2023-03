Los tripletes de Messi en su historia con la “Celeste y Blanca”

¡102! Goles es algo que no se da todos los días y la carrera de Lionel Messi sigue sumando hechos históricos, sin dudas en este último tiempo es el mejor futbolista de todos los tiempos y tal fue así su 2022 que se quedó con el premio The Best. Luego de convertir ante Panamá su grito 800 en su exitosa trayectoria quedando a uno de los 100 tantos en la Selección Argentina y en el partido frente Curazao en el Madre de Ciudades no solamente llegó a esta cifra sino la supero.

Con un buen detalle del árbitro del compromiso, el uruguayo Gustavo Tejera cuando apenas el balón tocó la red del arco defendido por Eloy Room, el arquero del elenco centroamericano rápidamente cambió el balón. Después fue otra actuación a toda orquesta del atacante del París Saint Germain, el astro facturó por triplicado (20’, 33’ y 37’) nuevamente y es el noveno en su historia con la camiseta de la Selección.

Su primera víctima fue en 2012, en un amistoso ante Suiza, en este compromiso se llevó por primera vez la pelota tras anotar tres conquistas en un mismo cotejo. En este registro celebró uno del primer tiempo (20’) y dos en los últimos minutos del espectáculo (87’ y 90’ respectivamente).

Sin embargo, en ese mismo año, otro que lo padeció todo su show fue Brasil en un examen disputado en el MetLife Stadium de Estados Unidos y el equipo que era conducido por Alejandro Sabella se impuso por 4-3. Los minutos que el jugador surgido en las inferiores de Newells anotó fueron a los 31’ y 34’ de la etapa inicial, el último a los 85’ del complemento.

Por otra parte, tiene un sabor especial en cada cotejo frente los centroamericano, en ese 2012 en esta ocasión lo sufrió Guatemala y fue en aquella paliza 4-0. Messi en el estadio Nacional Mateo Flores anotó a los 13’ y 39’ (primer tiempo), y 47’ (segundo tiempo).

Misma tónica se produjo en la Copa América Centenario 2016, en aquella oportunidad en la goleada 5-0 ante Panamá, los otros dos goles fueron obra de Nicolás Otamendi y Sergio Agüero en los últimos minutos. La “Pulga” había ingresado en el último capítulo y en menos de 45’ mojó por triplicado (68’, 78’ y 87’).

En la memoria de muchos, se encuentra la inolvidable performance del rosarino en el sufrido triunfo contra Ecuador, donde en esa noche, el conjunto que era dirigido por Jorge Sampaoli ganó 3-1 para sacar boleto a la cita de Rusia 2018. Aunque la jornada, había arrancado de la peor manera y todo pintaba oscuro, Messi apareció con un show a toda orquesta (12’, 20’ y 63’).

En el compromiso despedida en nuestro país, fue el turno de que Haití lo sufriera en La Bombonera, el hombre que milita en el fútbol francés en aquel momento en la liga española convirtió un hat-trick y despertaba la ilusión. Los minutos claves del “10” fueron 17’, 66’ y 69’, el restante fue por medio del Kun Agüero.

Otra vez en unas eliminatorias esta vez rumbo Qatar 2022, tras el título obtenido de la Copa América en Brasil 2021 en aquel reencuentro con la gente regaló otro espectáculo y su víctima fue Bolivia. En esa noche soñada en el Monumental, Leo anotó a los 14’, 64’ y 88’ respectivamente.

Tras el trofeo obtenido de la Finalissima frente Italia, en el cierre de esa doble fecha FIFA, Argentina jugó un amistoso en Pamplona frente Estonia y en la cancha de Osasuna fue el autor de los cinco goles del partido. En este registro convirtió a los 8’, 45’, 47’, 71’ y 76’ fueron los minutos de sus tantos