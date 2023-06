Tomás Conechny: "Me gustaría hacerle un gol de cabeza a Boca"

El próximo jueves, Godoy Cruz recibe a Boca Juniors por la jornada 21 de la Liga Profesional, en Mendoza desde las 21:45 horas. El atacante del Expreso, Tomás Conechny, se refirió al encuentro ante el Xeneize en el que intentará marcar.



"Venimos de una derrota que nos dolió. Sabemos lo que representa el partido con Boca, con nuestra gente, y nos tenemos que reivindicar por lo que pasó en Tucumán", sostuvo en diálogo con DSports Radio.



"Nos enfocamos en nosotros. Tenemos que estar sólidos atrás y aprovechar los jugadores que tenemos de mitad de cancha para arriba. Ellos tienen muchas bajas, pero nos ocupamos de nosotros, en corregir los errores que cometimos contra Atlético", remarcó el atacante.



Y contó cuál es su deseo: "Ojalá pueda convertir contra Boca y que sea un gol de cabeza, entrando por el segundo palo; me gustaría".



"Siempre intento buscar mi lugar, por suerte, estoy pasando un gran presente", explicó. El chubutense, de 25 años, realizó las inferiores en San Lorenzo y en 2016 debutó ante Arsenal.



Luego, fue comprado por Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos y en 2021 quedó libre. Tuvo su paso por Deportivo Maldonado de Uruguay, por Almagro y en diciembre de 2022 llegó al Tomba que hoy posee el 80% de su pase.



Además, formó parte de la Selección Argentina Sub 15 y Sub 17. Hasta el momento, el oriundo de Comodoro Rivadavia, disputó 17 encuentros con la camiseta de Godoy Cruz, sumando 3 goles (a Racing, Gimnasia e Independiente) y una asistencia.







Godoy Cruz marcha décimo en la Liga Profesional con 29 puntos, mientras que su rival, Boca, se ubica 11° con una unidad menos por lo que el duelo del jueves será clave para posicionarse de cara a la clasificación a Copas Internacionales.