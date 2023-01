Las “Garzas”, el nuevo destino de Franco Negri

Es un puesto difícil de reemplazar. Luego de la frase de ayer de Diego Flores, donde en declaraciones con LvDiez dejo en claro que uno de los puestos a reforzar es el lateral izquierdo y esto se debe a las salidas de Elías Pereyra y Franco Negri. Solamente, el ex ayudante de Marcelo Bielsa contaba con Andrés Meli, el único lateral nato en algunos amistosos probó en ese lugar a Thomas Galdames, Federico Rasmussen o inclusive apareció, Néstor Breintenbruch.

En estos casos de los mencionados, habitualmente son defensores centrales y en principio, la idea del “Traductor” es ubicarlo en la cueva de la última línea. En la órbita del club de calle Balcarce aparecen los apellidos de Nazareno Romano y Agustín Bindella, son los principales apuntados, aunque la idea dirigencial es cerrar un apellido de experiencia.

Tras la determinación de Negri, en no continuar en el “Expreso” se abrió el debate sobre el futuro incierto del ex Newells y en distintas versiones aseguraba que todos los cañones apuntaban que su carrera iba a continuar en la Major League Soccer. Tal cual se había adelantado, hace una semana atrás, el ex Belgrano llegó a un acuerdo y finalmente fue anunciado como una de las caras nuevas del Inter de Miami, en las redes sociales ya se hizo la presentación oficial del nacido en San Martín.

“Estamos encantados de reforzar nuestra plantilla con un jugador experimentado y versátil como Negri y estamos emocionados por verlo representar al Inter de Miami conforme trabajamos por tener una temporada exitosa en el 2023” dijo, Chris Henderson el actual director deportivo del elenco estadounidense. A la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y su visa de trabajo, el oriundo en el este provincial dio sus sensaciones: “Me siento muy emocionado y motivado por esta posibilidad que me ha dado el fútbol e Inter de Miami para poder sumarme a su club. Es una institución ordenada y excelente en todos aspectos, en el cual cualquier jugador de fútbol le gustaría jugar” comenzó diciendo en los medios de comunicación del conjunto dirigido por Phil Neville.

Además, el zurdo de 27 años aseguró sus metas para el corriente año: “Mi objetivo es entregarme al máximo por el equipo y el Club en cada entrenamiento y partido, tratando de conseguir la mayor cantidad de logros posibles, y representar al Club dentro y fuera de la cancha de la mejor manera” concluyó en sus primeras palabras como nueva incorporación de las “Garzas”. En su saldo, el ex Independiente Rivadavia, entre otros disputó 32 partidos, repartió dos asistencias, fue amonestado en siete oportunidades, fue expulsado en una ocasión por doble amarilla y sumó 2598’, estas estadísticas dejo con la camiseta del “Tomba”.

