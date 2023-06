Rodrigo Saracho, completo el álbum de los debutantes

A paso firme. Luego de tantos días de espera finalmente, en la tarde de este martes, Godoy Cruz puso primera en la Copa Argentina y tuvo un bautismo aceptable, empezó perdiendo ante Defensores Unidos por el gol de Lautaro Disanto, hasta que hizo valer la experiencia para dar vuelta la historia por medio de Lucas Arce, Salomón Rodríguez y Tomás Conechny. Ahora el equipo conducido por Daniel Oldrá consiguió el boleto a los 16avos de final de este certamen, donde se enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca-aún sin fecha confirmada-, viene de superar su llave cuando se enfrentó contra Arsenal de Sarandí.

En la tarde del Julio César Villagra, el entrenador del elenco de calle Balcarce tocó varias piezas pensando en la rotación debido a la seguidilla de cotejos, tiene tres en menos de una semana y el sábado jugará frente Talleres en el Mario Alberto Kempes por la Liga Profesional. Fueron seis los cambios que metió, el Gato y su pandilla para su presentación en esta competición, uno de ellos fue en el arco con el ansiado debut de Rodrigo Saracho.

Durante sus primeros minutos del ex Barracas Central que arribó en el último mercado de pases para cubrir la ida de Juan Espínola, no tuvo demasiado trabajo en el transitorio 1-0 no tuvo responsabilidad y en el complemento le sacó un cabezazo cercano a Javier Velázquez. Cabe recordar que el ex Quilmes llegó con el pase en su poder y firmó por los próximos tres años, el Bodeguero se quedó con el 60% de su ficha.

“Me sentí bien y cómodo, hace ocho o nueve meses que no jugaba, pero me sentí bien dentro de todo” comentó, Rodrigo Saracho en zona mixta de la cancha de Belgrano al ser consultado sobre como se sintió en estos primeros minutos.

Por otra parte, el jugador de 29 años nacido en General Pacheco, su último compromiso oficial había sido en octubre más precisamente el 17 del torneo pasado en el triunfo (2-1) del Guapo ante Arsenal en el Viaducto. Sin embargo, en este registro, tuvo complicidad en el descuento parcial del Arse, se fue reemplazado de manera insólita a los 36’ del último capitulo en su lugar ingreso Cristian Arce.