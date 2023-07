Luciano Cingolani y su primera vez desde el arranque

Luego de conocerse que Tadeo Allende quedó desafectado en la previa al encuentro de ayer entre Godoy Cruz frente Vélez en el José Amalfitani, fue otra de las perdidas más sensible que tuvo el equipo conducido por Daniel Oldrá en Liniers y en este partido, el elenco de calle Balcarce lo extraño más de la cuenta. Después de conocerse las formaciones, el entrenador del Expreso dispuso el ingreso de Luciano Cingolani en lugar del ex atacante de Instituto que es uno de los goleadores (6) del Bodeguero en este campeonato y el rendimiento del ex extremo de Newells no fue el esperado.

Aunque ayudó en el trabajo defensivo, el nacido en Rosario que llegó en el último mercado de pases tras quedar libre en el conjunto rosarino, a la media hora del primer tiempo, Sebastián Zunino le mostró la tarjeta amarilla al jugador de 22 años. Fue la segunda en este torneo, la anterior había sido en la dura derrota contra Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona.

⚠️ Luciano Cingolani TITULAR ante Velez por la baja de Tadeo Allende debido a un síndrome meniscal en su rodilla derecha. pic.twitter.com/l1aGGplkJd — Expreso 1921 (@1921Expreso) July 9, 2023

Sin embargo, en el arranque del complemento, Zunino le perdonó la vida a Cingolani y le pudo haber mostrado la tarjeta roja por una dura falta en la mitad de cancha sobre la humanidad de Francisco Ortega. Rápidamente, desde el banco del Tomba tomaron nota en el asunto y ingreso Matías Ramírez antes de los cinco minutos de esa etapa final.

En esta temporada no tuvo demasiados minutos (168’) y su último cotejo había sido en la igualdad sin goles ante Unión en el Víctor Legrotaglie. Aquella tarde en la cancha de Gimnasia y Esgrima entró faltando veinte minutos para el final reemplazó a Bruno Leyes.