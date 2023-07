Papelón de Belgrano en La Plata

De visitante no es un equipo. No se sabe cuál es la idea del cuerpo técnico y de los jugadores cuando salen de Córdoba. Ahora no es garantía la localía porque perdió los últimos dos, pero de visitante lo de Belgrano es lamentable.

Un equipo que no patea al arco. Hoy Belgrano pateó 0 veces al arco. En un partido que estuvo en desventaja desde los 13 minutos, nunca pudo llegar con claridad al área rival. Y hay que volver a lo mismo, de visitante el "celeste" casi que no patea.

En parte es problema claramente de los protagonistas porque son los que juegan y toman las decisiones, pero también del cuerpo técnico y de la dirigencia por tener un plantel cortísimo y que no está a la altura de un torneo de primera división.

Con goles de Rollheiser por duplicado, Méndez y Sosa de tiro libre, el conjunto de Farré se vuelve a Córdoba con las manos vacías y con un problema grave: la falta de gol. Hace cinco partidos que no marca.

Resumen

Nunca pudo meterse en partido el equipo de Farré. Estudiantes dominó desde el principio y a los 13' ya se puso en ventaja. Rollheiser pateó un tiro de esquina bien cerrado y, con mucha complicidad del arquero Losada, el equipo local se puso al frente del marcador.

Acá ya se había definido el partido. Los números dicen eso y parecen difíciles de romper. Belgrano en todos los partidos que comenzó perdiendo, los finalizó perdiendo. Ni siquiera pudo empatar en alguno.

Rápidamente llegó el segundo del "pincha", también con complicidad de Losada y del árbitro Penel que no cobró una mano en el inicio de la jugada. Tras este rebote en la mano de Ascacibar, se llevó la pelota larga para Godoy y el ex Talleres metió un centro atrás que encontró a las débiles manos de Losada. El guardameta despejó suavemente para el medio y Rollheiser solo frente al arco tuvo que empujarla para ampliar el marcador. En 20 minutos ya había terminado el partido en el Jorge Luis Hirschi.

Tres fueron los cambios que metió Farré en el entretiempo. Miño, Barrea y Hesar ingresaron a disputar la segunda mitad.

De nada sirvió porque a los 52' ya llegó el tercero. Tras un tiro de esquina, Méndez impactó de cabeza en dos oportunidades. Primero la pelota dio en el travesaño y con tanta fortuna que le volvió a quedar para cabecear, pero esta vez el jugador le apuntó al palo izquierdo de Losada y ahí impactó la pelota. Lo raro es que el juez de línea cobró un offside inexistente y el portero Losada agarró el balón sobre la línea tras el segundo cabezazo. Pero luego de una larga revisión, el juez Penel decidió convalidarle el gol a Estudiantes.

La verdad es que en ninguna cámara se llega a apreciar que la pelota ingresa toda al arco luego del cabezazo de Méndez. Losada la agarra sobre la línea, más adentro que afuera, pero recordemos que el balón debe ingresar por completo para que se convalide el gol. Así lo vieron Espinoza y González desde las cabinas del VAR por lo que Estudiantes marcó el tercero.

Ya el último gol llegó en el último cuarto de hora. El "principito" Sosa le rompió el arco de tiro libre al arquero "pirata" y sentenció los números finales.

De Belgrano no hay nada. Esa es la realidad. Nada de nada.

A pesar del 0 - 4, Losada fue una de las figuras de la noche. De no ser por sus buenas atajadas, el resultado podría haber sido mucho más abultado.

La continuidad

En la última fecha del torneo, la "B" va a recibir a Rosario Central en el Julio César Villagra de barrio Alberdi. El encuentro será el próximo viernes a las 19:00.

Los de Farré siguen con 35 unidades y en el puesto 11 del campeonato. Puesto que probablemente pierda porque tiene muchos perseguidores a uno o dos puntos.

Domínguez y sus dirigidos viajarán hacia la capital porteña para enfrentarse a Argentinos Juniors. El partido será el próximo viernes a las 16:30.

El "león" trepó a la 5ta posición del torneo y ya suma 42 puntos. Estaría ingresando a la próxima Copa Libertadores.

Formaciones

Estudiantes de La Plata (4): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo y Gastón Benedetti; Benjamín Rollheiser, Jorge Rodríguez, Santiago Ascacibar y Franco Zapiola; Mauro Méndez y Guido Carrillo.

Suplentes: Sappa, Muñoz, Más, Mancuso, Guasone, Atum, Verón, Zuqui, Palavecino, Sosa, Moreno y Pellegrino.

DT: Eduardo Domínguez

Belgrano (0): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Matías Moreno, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo y Tomás Castro; Franco Jara y Pablo Vegetti.

Suplentes: Vicentini, Diarte, Novaretti, Pereira, Miño, Cravero, Hesar, Rojas, Bordagaray, Ortigoza, Amaya y Barrea.

DT: Guillermo Farré

Incidencias

Goles: Rollheiser 13 y 20' (E), Méndez 52' (E) y Sosa 78' (E).

Tarjetas amarillas: Zapiola 40' (E) y Hesar 62' (B).

Tarjetas rojas: Godoy 76' (B).

Cambios: Miño, Barrea y Hesar por Castro, Jara y Moreno en el ET (B), Zuqui y Sosa por Zapiola y Méndez 60' (E), Pereira por Barinaga 66' (B), Palavecino por Rollheiser 74' (E), Moreno por Carrillo 76' (E) y Novaretti por Sánchez 79' (B).

Datos

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro principal: Ariel Penel

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Cristian Martínez Cuenca

Cuarto árbitro: Ramiro López

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Pablo González