Uno no seguirá y otro le bajaron el pulgar

La segunda era del Traductor en calle Balcarce comenzó y en los primeros días de pretemporada, el entrenador de Godoy Cruz ya hizo limpieza de algunos nombres destacados o limpio a jugadores que no entrarán en su modelo para la próxima temporada. Aún a la espera de refuerzos, en los próximos días podría quedar confirmada la llegada de Lucas Arce, el lateral derecho de último paso por Gimnasia de Mendoza está a una sola firma de transformarse en el primer refuerzo del Expreso.

Durante horas de la tarde del jueves, Flores brindó declaraciones en Ídolos y Anónimos (programa que se emite en Radio Jornada) dejando algunos mensajes claros en el medio de los inicios de los trabajos previos al próximo año. Este medio se comunicó con José María Canale, el defensor paraguayo que vencía su préstamo en el corriente mes y le manifestó que está confirmada su salida del Tomba.

Aunque en principio, la idea tanto de los dirigentes como del propio futbolista era seguir ligado un tiempo más, lo cierto es que el ex Newells regresará a Libertad (dueño de su pase), donde tiene el visto bueno de Daniel Garnero y en principio sería tenido en cuenta. Se transformó en la primera baja, el zaguero guaraní se ganó rápidamente al hincha Bodeguero, en su saldo llegó a disputar 22 partidos; repartió una asistencia, fue amonestado en dos oportunidades, se fue expulsado una vez por doble amarilla (ante Independiente) y sumó un total de 1680’.

NUEVOS DESTINOS. Acevedo deberá buscarse nuevos horizontes en su carrera, asoma Alianza Lima en su mirada. Foto: Web

Por otra parte, el ex colaborador de Marcelo Bielsa anunció que Nelson Acevedo no está entre sus favoritos y otra vez, al igual que sucedió en su ciclo anterior, el ex mediocampista de Unión deberá buscarse nuevos horizontes para continuar su carrera. Hace unos meses atrás, el “Chaco” había renovado su contrato por un año más y en más de una entrevista dejo en claro que estaba cómodo en Mendoza.

En medio de este escenario, el “5” recibió un ofrecimiento informal de Alianza Lima de Perú, todavía nada concreto debido que también están detrás de los servicios de Lucas Menossi-volante de Tigre-. Cabe recordar que, en el periodo anterior de Flores, el ex Racing corría de atrás y no sumó demasiado rodaje, recién agarró ritmo en la etapa del binomio Sergio Gómez-Favio Orsi.

Las estadísticas del oriundo de Resistencia con la camiseta de Godoy Cruz, tiene jugado 37 compromisos, dio dos pases gol, fue amonestado en once oportunidades y estuvo en 2.247’ dentro del verde césped. Sin dudas, estas dos perdidas son sensible para el mundo del Expreso.