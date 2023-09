Empate con sabor amargo

Nueva floja actuación del conjunto de Farré. Sin jugar bien, logró ponerse en ventaja con un golazo de Ulises Sánchez y con mucha mala fortuna "la lepra" lo empató y selló la paridad en barrio Alberdi.

Por el transcurso del juego es un buen punto para ambos, pero sin duda que en Rosario se festejó más que en Córdoba.

Belgrano lleva apenas dos victorias en los últimos once partidos que disputó. Uno de ellos ante un rival de la C, Claypole, por Copa Argentina. Parecía que con los refuerzos y la gran victoria ante Estudiantes se reponía pero no logra levantar cabeza definitivamente.

Resumen

El manejo del partido, a grandes rasgos, fue la mayoría del visitante. Dominaba la pelota y no dejaba acomodarse a los de Farré. Se veía un Belgrano incómodo e inseguro con la posesión del balón.

La primera peligrosa del juego fue para Newell´s. Martino tiró un centro atrás y Balzi de frente le dio de zurda y reventó el palo izquierdo de Nahuel Losada. Muy buena definición del pibe Balzi.

Apenas un instante más tarde llegó la polémica de la noche. Tiro libre para Belgrano que ejecutó Ulises Sánchez. La pelota cayó al segundo palo y Rébola le metió un frentazo bárbaro para poner el 1 a 0. Pero el juez de línea levantó la banderita y marcó fuera de juego. Tras dos minutos de chequeos y trazado de líneas, Echenique ratificó y anuló el gol "celeste". Todo seguía 0 a 0.

Y a manera de venganza por la anulación del gol, a los dos minutos llegó el primero oficial de la noche. Sánchez robó en terreno visitante, se sacó dos de encima, abrió para Marín, y este con gran categoría a lo Jordi Alba, se la devolvió atrás para que Ulises saque un zurdazo a colocar para abrir el marcador. La pelota dio en Velázquez y le cambió la trayectoria de la pelota a Hoyos que la esperaba más abajo. Un poco de fortuna para el "karting".

Sobre el final hubo una más para los de Heinze. Aguirre le ganó la cuerda a Rébola sobre la intersección del área y la línea de fondo, ingresó al área, enganchó para adentro y cuando sacó el derechazo llegó el pie izquierdo de Godoy para mandarla al tiro de esquina.

La segunda mitad tuvo muchas jugadas prometedoras que terminaron sin peligro y específicamente en las tribunas. La más importante fue el empate.

Tras un tiro de esquina pasado, Losada salió mal, Schor la bajó al medio y Sforza con la de palo le dio el empate a Newell´s.

Belgrano atacó sobre el final cada vez más pero a puros centros y sin muchas ideas. Barinaga con un centro pasado que casi se le mete a Hoyos tuvo la última del partido a los 93 minutos.

La continuidad

Luego del parate por fecha FIFA, Belgrano viajará a Mendoza para verse las caras con Godoy Cruz. Todavía no hay fecha ni horario confirmado pero lo que si se sabe es que será dentro de dos semanas.

Suma cinco puntos y se ubica en la tercera posición de la zona B. Al finalizar la fecha probablemente quede debajo del cuarto puesto que es el último que ingresa a los cuartos de final. Tiene muchos rivales con cuatro y tres puntos que lo van a superar por lo menos hasta la próxima fecha.

En tanto los dirigidos por Heinze están punteros de la zona con siete unidades. Ganó los dos de local y al salir de Rosario sumó un punto. Ya hay clima de ilusión en la ciudad del Paraná.

La próxima fecha recibirá a Unión en el Marcelo Bielsa, con día y horario a confirmar.

Formaciones

Belgrano (1): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Lautaro Pastrán, Ulises Sánchez, Santiago Longo, Matías Marín y Facundo Lencioni; Lucas Passerini.

Suplentes: Vicentini, Diarte, Troilo, Facello, Rojas, Castro, Cravero, Hesar, Schiappacasse, Jara, Chavarría y Amaya.

DT: Guillermo Farré

Newell´s (1): Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz y Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Guillermo Balzi; Ramiro Sordo, Jorge Recalde y Brian Aguirre.

Suplentes: Barlasina, Schott, Mansilla, Vangioni, Pérez, Esponda, Sotelo, Montenegro, Messi, Schor, Rossi y Pérez Tica.

DT: Gabriel Heinze

Incidencias

Goles: Sánchez 38' (B) y Sforza 69' (N).

Tarjetas amarillas: Martino 45+1' (N) y Marín 65' (B).

Tarjetas rojas: -

Cambios: Mansilla por Ortiz en el ET (N), Schor por Balzi 66' (N), Jara y Schiappacasse por Marín y Lencioni 74' (B), Castro y Chavarría por Passerini y Sánchez 82' (B), Facello por Pastrán 86' (B), Vangioni por Martino 90' (N) y Montenegro por Sordo 92' (N).

Datos

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro principal: Fernando Echenique

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Ariel Suárez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Héctor Suárez