Empate sin emociones

Argentinos Juniors pisó Rosario con un 11 alternativo, pero tuvo la posibilidad de llevarse más que solo un punto ante un Newell’s con mayoría de titulares que le costó poner en aprietos a la visita. Franco Moyano del “Bicho” fue el jugador destacado por su buen trabajo en la mitad de la cancha.

Los dirigidos por Gabriel Milito viajaron con un ojo puesto en el duelo contra Liverpool de Uruguay del próximo martes por lo que no tuvieron una actuación para destacar. Era esperable algunas modificaciones respecto al 11 que cayó con Gimnasia y Esgrima La Plata en parte por cansancio físico tras jugar hace cinco días y también para cuidar piernas pensando en la Copa Libertadores, pero poner un equipo completamente diferente le jugó en contra ya que no se encontró con la frescura habitual ni con la solidez que frecuenta.

El primer tiempo pasó sin pena ni gloria con poca participación de los arqueros de ambos equipos y protagonizada por algunas imprecisiones y envíos largos erráticos. La ocasión de gol más clara del capítulo inicial fue un centro de Kevin Mac Allister el cual Leonardo Heredia logró conectar, pero Lucas Hoyos tapó con su cuerpo. Los minutos seguían pasando y nada ocurría en la cancha. La siguiente acción que generó emoción fue un pase atrás de Argentinos que el guardameta Alexis Martín Arias no pudo controlar y le pelota terminó en córner para el dueño de casa.

A los 45 segundos del complemento llegó otra ocasión para el “Bicho” la cual, en dos tiempos, Heredia no pudo convertir. Otra vez, Hoyos salvó a la “Lepra”. Tras esa jugada parecía que el segundo tiempo iba a ser completamente diferencia, pero no tardó en volver a la monotonía de la parte anterior. En esta etapa hubo mayor protagonismo del “Semillero del Mundo”, pero Newell’s fue quien más veces pisó el área rival.

Llegando a la mitad del segundo tiempo el “Pupa” tuvo su tercera ocasión de gol que parecía ser la definitiva, pero volvió a perder el mano a mano contra el ex Vélez. Luciano Sánchez metió un pase magistral por encima de la defensa rival, pero el delantero de 27 años no supo qué hacer ante el achique del arquero. Ya en los minutos finales ingresaron varios habituales titulares como lo son Gabriel Ávalos, Javier Cabrera y Federico Redondo, pero no pudieron cambiar la ecuación y la noche finalizó 0-0.

La próxima parada del elenco de La Paternal será el martes a las 19 en la visita a Liverpool de Uruguay por la tercera jornada de la Copa Libertadores.

Síntesis

Newell’s: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Willter Ditta, Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza, Cristian Ferreira; Djorkaeff Reasco, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare, Leonel González; Luciano Sánchez, Fabricio Domínguez, Franco Moyano, Alan Rodríguez, Mariano Bíttolo; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Gabriel Milito.

Cambios: En el segundo tiempo, 10’ Santiago Montiel por Fabricio Domínguez (ARG); 19’ Marco Portillo por Djorkaeff Reasco (NEW); 24’ Gabriel Ávalos por Leonardo Heredia, Thiago Nuss por Gastón Verón y Javier Cabrera por Mariano Bíttolo (ARG); 38’ Pablo Pérez por Cristian Ferreira y Brian Aguirre por Ramiro Sordo (NEW); 48’ Guillermo Ortiz por Gustavo Velázquez (NEW).

Amonestados: En el segundo tiempo, 9’ Gastón Verón (ARG); 18’ Juan Sforza (NEW); 26’ Luciano Sánchez (ARG); 35’ Kevin Mac Allister (ARG); 37’ Jorge Rescalde (NEW); 41’ Willer Ditta (NEW) y Javier Cabrera (ARG).

Árbitro: Luis Lobo Medina

Estadio: “Coloso” Marcelo Bielsa