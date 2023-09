Tigre y Estudiantes no se lastimaron ni se sacaron diferencias

Calurosa tarde en el José Dellagiovanna para abrir la fecha 4 de la Copa de la Liga en un duelo de necesitados.

Por un lado, Tigre quería reafirmar las buenas sensaciones del inicio del ciclo Pusineri tras la histórica victoria ante Boca en la Bombonera y aprovechar el envíon animíco para sumar una buena racha de resultados. En el medio de todo se sumó la polémica de si podría jugar Kevin Lomónaco, quien finalmente estuvo en el banco de suplentes cuando parecía que la FIFA no le permitiría jugar. Sin embargo, la sanción no está firme, como aclaró el jugador posteriormente en zona mixta.

Por otra parte, Estudiantes venía de caer eliminado en Copa Sudamericana tras perder por penales contra el Corinthians y atravesaba un mal torneo ya que perdió los tres partidos que disputó y necesitaba sumar como sea y recuperar el buen ánimo en el plantel.

Tigre sufrió dos bajas en lo que respecta al once que ganó en la Bombonera. Por un lado Alexis Castro sufrió un fuerte cuadro gripal y fue apartado del equipo por precaución. Por otro lado Robert Rojas estuvo en el banco de suplentes ya que volvió hace días a los entrenamientos con el matador después de su paso por la selección de Paraguay. Santiago Rojas, quien también viajó a la selección de Paraguay, sí se hizo con el puesto de titular a pesar de la vuelta de Gonzalo Marineri tras la lesión. Pusineri planteó un 4-3-2-1 con Prediger en la base del medio campo y un mediocampo rotativo con Zabala, Molinas, Paradera y Menossi quien se iban rotando las posiciones en el centro del campo. Fue algo que Tigre notó en el desarrollo del partido como faltaba un jugador desequilibrante cuando el equipo proponía un cambio de banda, un pase largo que rompiera el juego.

Fueron contadas las ocasiones por parte de ambos equipos.Del lado de Tigre un buen pase de Badaloni con el pecho para Menossi que remató débilmente y dos buenas intervenciones del arquero Santiago Rojas sobre el final del partido del primer tiempo para mantener el arco en cero.

La mala noticia se dio en el segundo tiempo cuando Tomás Badaloni al intentar disputar un balón pisó mal sobre el campo de juego y se fracturó el quinto metatarsiano. El jugador adolorido tuvo que pedir el cambio y el matador ante la no incorporación de Renzo López a los entrenamientos y la lesión de Gonzalo Flores, un desgarro en el psoas durante la semana, no tuvo un delantero referencia en el banco de suplentes e improvisó con Blas Armoa como referencia de ataque, quien no tuvo un buen partido ni supo sacar diferencias como ninguno de los cambios que entró en el día de hoy, ya sea Juan Esquivel, Pitín Cardozo o Sebastián Medina. El encuentro estuvo bastante aburrido, no hubieron grandes ocasiones de gol por parte de ninguno de los equipos y el resultado finalmente fue justo, un 0 a 0 donde ningún equipo propuso pero al final del día ambos necesitan ese punto del empate para sumar y de a poco alejarse, en el caso de Tigre, de la zona de abajo mientras los demás equipos en la zona A se pelean para no descender.

FICHA DE PARTIDO

Fecha: 4

Estadio: José Dellagiovanna

Arbitro: Fernando Echenique

Formaciones:

Tigre: Santiago Rojas; Martin Garay, Victor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastian Prieto; Sebastian Prediger, Lucas Menossi, Cristian Zabala, Aaron Molinas, José Paradela; Tomas Badaloni. DT: Lucas Pusineri.

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Santiago Nuñez, Federico Fernández, Nicolas Fernández, Eros Mancuso, Gaston Benedetti; José Sosa, Santiago Ascacibar, Fernando Zuqui; Benjamin Rollheiser, Mauro Mendez. DT: Eduardo Dominguez

Cambios: Armoa x Badaloni, Esquivel x Zabala, Medina x Molinas, Cardozo x Prediger (TIG)

Manyoma x Rollheiser, Atum x Sosa, Moreno x Mendez, Muñoz x Fernández (EDLP)

Amonestados: Prediger, Molinas (TIG)

Mancuso (EDLP)