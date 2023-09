Hernán López Muñoz en el podio

Luego del empate en Santa Fe, Godoy Cruz rápidamente dio vuelta la pagina y ya está con la cabeza puesta en el encuentro del lunes cuando desde las 18:30 reciba a Racing en el Malvinas Argentinas en búsqueda de volver al triunfo tras cuatro igualdades de forma consecutiva y seguir alimentando aún más su sueño de clasificar algún certamen internacional del próximo año. En el partido ante Unión, uno de los hombres que sintió el desgate por la seguidilla de cotejo es Hernán López Muñoz: “Le pegaron tres patadas, salió porque tenía dos paraliticas importantes y me pidió el cambio él” dijo, Daniel Oldrá en conferencia de prensa post espectáculo al referirse la salida del “10”, en su lugar ingresó Enzo Gaggi.

LÓPEZ MUÑOZ, POTRERO PURO: ¡JUEGA CON LOS BOTINES DESATADOS!



El sobrino nieto de Maradona la rompe en Godoy Cruz: "Juego así desde chico, me han retado varias veces pero me quedan cómodos. Diego me explicó cómo tengo que hacer para que no se salgan".



