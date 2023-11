Los Charrúas le pusieron fin al invicto de la Selección Argentina

Por la 5ta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 el seleccionado argentino cayó 2-0 ante Uruguay en La Bombonera. Los goles Charrúas llegaron de la mano de Ronald Araújo y Darwin Nuñez.

Los comandados por Marcelo Bielsa lograron ser mejores que los Campeones del Mundo y le cortaron la racha de 14 partidos sin perder. La última caída del seleccionado que tiene como líder y figura a Lionel Messi fue durante Qatar 2022 cuando Arabia Saudita sorprendió a todos y se quedó con el partido debut de Argentina en la Copa de Mundo. En aquel duelo disputado en el Estadio Lusail, el marcador finalizó 2-1 a favor de los árabes y fue un golpe de realidad para Argentina que venía de ganar la Copa América 2021, la Finalissima ante Italia y conservaba un invicto de 36 partidos.

Además, por Eliminatorias Argentina no era derrotado desde 2017, cuando Bolivia se impuso como local por 2-0 en la fecha 17 rumbo al Mundial 2018. A partir de ese duelo sumaron 25 partidos sin perder, 4 por las eliminatorias de Rusia, 17 de Qatar y 4 actuales.

Otro conteo que llego a su fin, fue la valla invicta de Emiliano "Dibu" Martínez. Luego de convertirse en el arquero argentino con más tiempo sin recibir goles en la historia de la selección con 752 minutos el jugador del Aston Villa no pudo contener el gran remate de Araújo, quien marcó el 1-0. El anterior gol que le convirtieron a Dibu vistiendo la camiseta argentina fue en la final de Qatar cuando Kylian Mbappé marcó de penal el 3-3 para llevar la definición del campeonato mundial a los penales.

Todos sabemos que un tropezón no es caída y que en el fútbol todo puede pasar, por eso Lionel Scaloni en conferencia de prensa post partido declaró con tranquilidad: "El rival juega y hay que felicitarlos. Es momento de levantarse. Más allá de la racha que teníamos, somos conscientes de que en el fútbol se puede perder. No podemos pensar que por ser campeones del mundo no vamos a perder nunca". Y por último agregó: "A ninguno nos gusta perder, pero hay que pasar de página, pensar en lo que viene y corregir".

El próximo encuentro de la Selección Argentina será ante Brasil en el Maracaná el martes 21 de noviembre a las 21:30 horas.