El uno por uno en la victoria de Argentina ante Francia

ARQUEROS

Emiliano Martínez (9): Si uno mira las estadísticas, dirá que el Dibu recibió tres goles, y si, eso no se cambia. Pero si dos fueron penales y una muy complicada de sacar, como fue el segundo gol, que reclamo se le podría hacer. Obviando eso, la imagen que quedará para la historia será el mano a mano que le tapó a Randal Kolo Muani sobre el final del alargue, que se enmarcará como la mejor del Mundial y una de las más importantes en la historia del fútbol argentino. También su momento ya típico, los penales. Atajó uno y seguramente provocó el error de Aurélien Tchouaméni, quien le erró al arco.

DEFENSORES

Nahuel Molina (7): Rindió a la altura de una final. Es verdad que su actuación decayó luego del descuento del conjunto galo, pero fue algo que le pasó factura a todo el equipo. Hasta los últimos instantes del encuentro, Kylian Mbappé no había tenido trascendencia en el partido. Defensivamente cumplió.

Cristian Romero (9): El Cuti jugó su mejor encuentro del Mundial. Cortó, trabó, anticipó y cubrió a Molina cuando quedaba expuesto o volvía de proyectarse.

Nicolás Otamendi (7): Quizás hoy no fue el mejor encuentro de Otamendi en el Mundial, pero para nada se puede decir que jugó mal. Francia no tuvo incidencia en el ataque porque Argentina, aparte de dominar la pelota, defendió muy bien y el ex Vélez fue partícipe de eso.

Nicolás Tagliafico (7): Otro día consagratorio de Tagliafico, tanto como lateral, como stopper, tras el ingreso de Marcos Acuña. La ofensiva francesa pasó más por el otro costado que por el suyo, pero fue gracias a su rendimiento. Ousmane Dembélé salió de cambio antes del entretiempo porque no tocaba una pelota. La capacidad de anticipación del ex Independiente fue clave por la banda izquierda.

VOLANTES

Enzo Fernández (8): Torneo lineal de este jugador. Muy bueno rendimientos en todos los partidos, destacó siempre. Hoy, muy pendiente de la marca, quizás fue su mejor partido en el apartado defensivo, más si recordamos que Antoine Griezmann no participó y venía siendo de los jugadores claves del Mundial.

Rodrigo De Paul (9): El Mundial del ex Racing fue de menos a más, pero que más. Porque hoy jugó su mejor partido, en una final del mundo. Sabiendo que no estaba bien físicamente, corrió y metió como nunca. Entrega total, es lo único que a uno le sale decir.

Alexis Mac Allister (9): Uno de los tapados, de los menos nombrados y de las revelaciones. Mac Allister jugó el partido de su vida, aunque le falta mucha carrera por suerte. Hizo todo lo que se puede pedir de un volante.

DELANTEROS

Lionel Messi (8): Campeonato deseado, esperado e histórico es lo que hizo Lionel Messi en este Mundial. Hoy quizá no fue el más participativo de la cancha, pero si el más decisivo de Argentina con dos goles y siendo clave en el contraataque del segundo gol. No se necesita más. Apareció cuando debió y se alzó con lo unico que le faltaba en su carrera, la Copa del Mundo.

Julián Álvarez (7): Las características de jugador que tiene el ex River le permiten tener un gran partido, por más de ser punta y no meter un gol. Hoy no fue la excepción. Incansable, como pocos. Presión, velocidad y perseverancia. Participó del segundo gol. Buen partido.

Ángel Di María (9): Lo del Fideo en las finales es cosa seria. El fabricó la jugada del penal y convirtió se gol, en el contraataque del segundo. Su revancha. Después de no haber podido disputar la del 2014. Tuvo que salir temprano porque no estaba en la mejor de las condiciones físicas, aunque no se notó. Jugó por la banda izquierda, que no es la suya, y sin embargo hizo lo que quizo. Su marca sufrió los minutos que el rosarino estuvo en cancha.

SUPLENTES

Marcos Acuña (7): Reemplazó a Di María y jugó como indica su apodo con "huevo". No fue su partido más claro y prolijo, pero entró para atacar y acompañar en el retroceso. Cumplió su función.

Gonzalo Montiel (7): No tuvo mucha participación. Pero metió el penal que le dio título del mundo a Argentina, nada más y nada menos. Suficiente.

Leandro Paredes (7): Entró poco tiempo, pero demostró la calidad de jugador que es. El más vertical del equipo.

Lautaro Martínez (6): Poco tiempo, pero mucha participación. Se puede decir que erró dos goles, que es verdad. Pero su influencia en el tercer gol, con su movimiento técnico para no quedar en offside y el remate que obligó a Hugo Lloris a dar renote, para que haga el gol Messi.

Germán Pezzella y Paulo Dybala (sin clasificar): Jugaron poco tiempo y, aunque Dybala metió su penal en la tanda, no se pueden clasificar.